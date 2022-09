Tolerantie College: De grenzen van tolerantie

BREDEVOORT – ‘Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs tegenover hen die zelf intolerant zijn, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie’, aldus Popper in 1945. Waar liggen de grenzen van tolerantie? Daarover spreekt Hoogleraar Verdraagzaamheid en Rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema op donderdag 13 oktober in de Koppelkerk in Bredevoort.

Hoe ver reikt democratische tolerantie? Op verschillende plekken in de wereld staat de democratie onder druk. Maar een democratie zichzelf verdedigen tegen antidemocratische partijen? Of moet een democratie juist neutraal blijven? Deze vragen staan centraal in het debat over de weerbare democratie. Rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema bespreekt deze traditie van denken over de grenzen van verdraagzaamheid tijdens het Tolerantie College in de Koppelkerk. Dat doet hij aan de hand van vele voorbeelden, van de Verenigde Staten tot Nederland, en in dialoog met het publiek.

Over Bastiaan Rijkema

Bastiaan Rijpkema (1987) is rechtsfilosoof en jurist. Hij is bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid en universitair hoofddocent aan respectievelijk de faculteiten Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn bekendste boek is Weerbare democratie (2015). Voor zijn onderzoek naar democratische zelfverdediging won hij de Prinsjesboekenprijs 2016 en de New Scientist Wetenschapstalent-prijs 2017. Rijpkema schrijft een driewekelijkse column voor De Groene Amsterdammer.

De Tolerantie Colleges maken onderdeel uit van een breed programma ‘1572 – De Geboorte van Nederland’. De colleges beginnen om 20.00 uur en zijn zowel fysiek in de Koppelkerk in Bredevoort, als online via livestream te volgen. Ze zijn te volgen in een reeks, maar ook los van elkaar. Deelname aan het college bedraagt € 12,50 per college. Via livestream zijn de colleges kosteloos te volgen. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl. De Tolerantie Colleges worden mede mogelijk gemaakt met steun van Provincie Gelderland, Gemeente Aalten en Stichting De Gaostok.

