True Stories Told Live – Niet – Alleen – Gek

BREDEVOORT – Op zaterdagavond 20 november organiseert de Koppelkerk in Bredevoort samen met storyteller Jantien Klein Ikink een editie van True Stories Told Live. Met de titel ‘Niet – Alleen – Gek’ vertellen deze avond vier doodgewone mensen over hun eigen ervaringen met psychische problematiek. Om begrip te kweken en herkenning te vinden. Want één ding is zeker: jij bent niet alleen in psychisch lijden.

True Stories Told Live is een intiem podium voor waargebeurde verhalen met dit keer de echte verhalen van mensen die psychische problemen hebben (gehad). Hoe heeft het hun leven gevormd? Waar liepen of lopen zij tegenaan in de maatschappij? De rauwe werkelijkheid en eventuele mooie kanten. Psychisch lijden is van alle tijden en wordt vaak nog weggemoffeld alsof het er niet is. Maar het punt is, het is er. Altijd al geweest. Of we nu zelf psychische klachten hebben of de geliefden om ons heen. Het komt op ons pad en juist die schaamte erover, maakt het zwaarder en ingewikkelder.

Niet – Alleen – Gek

Dit podium is dan ook bedoeld om mensen met psychische problematiek in het licht te zetten. Luisteren naar elkaars ervaringen. Herkenning of begrip vinden. Want ondanks dat het zo kan voelen, je bent nooit de enige. En zoveel meer dan je psychisch lijden. Je bent niet gek. En zeker: Niet – Alleen – Gek. Dus laten we luisteren naar de insiders die ons er iets over kunnen vertellen. Voor meer openheid, herkenning en begrip. De verhalen die aan bod komen gaan over angststoornissen, depressie, psychoses en borderline problematiek.



Insider Art: van outsider naar insider

Deze editie van True Stories Told Live is onderdeel van het project Insider Art waarmee de Koppelkerk dit najaar aandacht besteedt aan psychische problematiek. In de gelijknamige expositie Insider Art worden dertien Nederlandse ‘outsider’ kunstenaars uitgelicht. Outsider Art is een kunststroming van veelal autodidactische kunstenaars die buiten de gangbare kaders van kunstwereld en maatschappij opereren en worstelen met psychische problematiek. Naast avonden met ervaringsdeskundigen (zoals deze) staan ook lezingen, workshops, een leesclub en discussieavonden op het programma. Dit alles om het taboe op psychische problematiek te doorbreken, en te zorgen dat mensen zich minder alleen en een ‘outsider’ voelen.

Het project Insider Art wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Gemeente Aalten en de Active Health Foundation.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 20 november

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 10,- (excl. ticketkosten)

Tickets: www.koppelkerk.nl

