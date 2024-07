Tweede expositie recent afgestudeerde kunstenaars in Koppelkerk

Still uit video-project 'We perceive' | Foto: Nadeche Altena

BREDEVOORT – Voor de tweede keer organiseert de Koppelkerk een expositie met werk van kunstenaars die in het afgelopen jaar zijn afgestudeerd.

Uitvliegen

Schilderijen, tapijten, keramiek, maskers, sculpturen van metaal en een video-installatie: er lijken weinig overeenkomsten tussen het werk van de zes kunstenaars die dit jaar zijn uitgenodigd voor ‘In het diepe’. Wat deze jonge kunstenaars bindt, is hun geheel eigen manier van werken, een werkwijze die zij allen in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld in een tijd die fundamenteel anders is dan de tijd waarin kunstenaars met een lange staat van dienst hun eerste kennis en ervaring opdeden. Middenin het historische stadje Bredevoort, in het monument Koppelkerk, aan de rand van Nederland, worden jonge, uitgevlogen kunstenaars voorgesteld die de bezoeker misschien wel op een nieuwe manier naar de wereld laten kijken.

Thema

De titel ‘In het diepe’ heeft betrekking op het beruchte ‘zwarte gat’ waarin mensen die iets afronden soms vallen. Jarenlang ben je gevoed door een opleiding, en dan loopt het af. Je kijkt ernaar uit: je wil naar de finish, je snakt naar meer eigen ruimte en eigen invulling, en als het eenmaal zover is, als je ‘in het diepe’ bent gegooid, is het soms een uitdaging om gemotiveerd te blijven. Deze titel verwijst ook naar diepere lagen. Op het moment dat een bezoeker oog in oog staat met een kunstwerk, worden zij uitgedaagd niet alleen naar de oppervlakte van een werk te kijken maar een trede dieper te gaan. Elk weekend biedt de Koppelkerk instaprondleidingen aan. Op deze manier leert een bezoeker meer over het werk van de kunstenaar, maar soms ook over zijn of haar eigen manier van kijken.

Deelnemende kunstenaars

Eline Melissen, Kanna Hakama, Lara van der Beek, Hannah Kiefmann, Iulia Paraipan en Nadeche Altena.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 20 juli t/m zondag 15 september

Openingstijden: vrijdag tot en met zondag, 11:00 – 17:00

Rondleidingen: elke vrijdag, zaterdag en zondag om 14:00 & 15:00

Entree: €7 inclusief koffie/thee