Uit de kist komen met Ellen Deckwitz

BREDEVOORT – Vrijdag 26 november is dichter en NRC-columnist Ellen Deckwitz te gast in het Literair Café de Koppelkerk in Bredevoort. Haar bundel ‘Hogere natuurkunde’ werd door zowel Trouw als NRC Handelsblad uitgeroepen tot één van de beste boeken van 2019. Sylvia Heijnen, directeur van culturele vrijplaats de Koppelkerk, gaat met haar in gesprek over welke sporen de oorlog naliet bij haar Indische grootmoeder en met welke schaduwkanten van het leven de schrijfster zichzelf geconfronteerd ziet.

Bij het overlijden van haar Indische grootmoeder ontdekte Ellen Deckwitz (1982) dat ze de enige in haar familie is die haar levensverhaal te horen heeft gekregen. ‘Hogere natuurkunde’ – deels reisverhaal, deels mythe, deels getuigenis – is het resultaat van de talloze gesprekken die Deckwitz in de jaren daarna voerde met mensen wier wortels ook in voormalig Nederlands-Indië liggen. Ze kwam erachter dat ze niet het enige kleinkind is dat een familiegeheim op haar schouders torst.

‘Hogere natuurkunde’ is deels verhaal, deels gedicht – maar vooral een werk dat uit elkaar spat van verbeeldingskracht en lef. Ontroerend, geestig en confronterend schetst Ellen Deckwitz de gevolgen van een oorlog die inmiddels in miljoenen Nederlanders doorwerkt, en tot op de dag van vandaag hun levens tekent.

Ook Deckwitz zelf ervaart sinds haar kindertijd dat het leven niet altijd eenvoudig is en licht. Over de worstelingen die zij zelf ervaart praat en schrijft ze openlijk. Dat doen we te weinig, denkt de dichter: vaak houden we onze worstelingen voor onszelf en graven we onszelf in. Zelf merkte ze dat ze er baat bij heeft hierover te praten, zodat anderen de problematiek beter leren begrijpen, het leed gezien wordt en het stigma op de geestelijke gezondheidszorg verkleint. ‘Uit de kist komen’ is haar motto: openlijk vertellen over de schaduwkanten van het leven. Want het leven is niet altijd alleen maar rozengeur en maneschijn. Ook de schaduwkanten zijn inherent onderdeel van het leven en moeten ook erkend en gezien worden.

Het Literair Café met Ellen Deckwitz is onderdeel van een breed najaarsprogramma van de Koppelkerk om het taboe op psychische kwetsbaarheid te verkleinen. Het totale programma wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Gemeente Aalten en de Active Health Foundation.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 26 november

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 12,50 (excl. ticketkosten)

Tickets: www.koppelkerk.nl

