Uniek kijkje achter de Brusselse schermen: EU-excursie naar Brussel op 14 november

BREDEVOORT – Na het succesvolle bezoek aan Brussel vóór de Europese verkiezingen, organiseert culturele vrijplaats de Koppelkerk, samen met EUROPE DIRECT Bocholt, op donderdag 14 november opnieuw een excursie naar Brussel. Het doel is om te ontdekken hoe het Europees Parlement na de verkiezingen verder werkt en om de Europese Unie beter te leren kennen.

Het programma

Op 14 november vertrekt de bus vroeg in de ochtend vanuit Bredevoort (6.30 uur) en Bocholt (7.00 uur). Tijdens de heenreis geeft deskundige Siebo Janssen een inleiding over de werking van de Europese Unie. In Brussel staat een bezoek aan het Europees Parlement op het programma, met een rondleiding door de grote vergaderzaal en een vraaggesprek met Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks-PvdA). Na de lunch bezoeken de deelnemers het Huis van de Europese Geschiedenis. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. Gedurende de dag is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. De voertaal is Nederlands en Duits.

Europarlementariër Tineke Strik

In het Europees Parlement ontvangt Europarlementariër Tineke Strik de deelnemers en gaat met hen in gesprek. Strik is lid van de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken, waar ze zich richt op asiel-, migratie- en rechtsstaatsdossiers. Daarnaast is ze lid van de Commissie Buitenlandse Zaken en zet ze zich in voor het aanpakken van inhumane migratiedeals. Ook is ze rapporteur over de rechtstaatssituatie in Hongarije. Naast haar politieke werk is Tineke Strik hoogleraar Burgerschap en Migratierecht aan de Radboud Universiteit, waar ze onderzoek doet naar Europees asiel- en migratierecht.

Praktische informatie

Het programma is inclusief reiskosten, presentaties, rondleiding, koffie/thee, lunch en diner. Dankzij subsidie is de prijs van de excursie bewust laag gehouden: € 65,- per persoon. Na een intensieve dag verwachten we rond 22.00 uur terug te zijn bij de opstapplaatsen. Aanmelden voor de excursie kan via www.koppelkerk.nl/brussel.

De excursie Europa in één dag wordt mogelijk gemaakt door Stadt Bocholt, de gemeente Aalten en wordt mede gefinancierd door de Europese Unie (EU).

