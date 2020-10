Urbex-fotograaf Rob Blekkink exposeert in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Vanaf 17 oktober exposeert urbex-fotograaf Rob Blekkink foto’s uit zijn Tsjernobyl-reeks in de bovenzaal van de Koppelkerk. De expositie toont de ongelooflijke beelden van een stad die halsoverkop is leeggestroomd en in de loop van de decennia is overwoekerd door de natuur.

Urbex-fotograaf Rob Blekkink

Rob Blekkink (Winterswijk, 56) is werkzaam bij het Ministerie van Defensie. In zijn vrije tijd fotografeert hij, waarbij landschappen en architectuur zijn voorkeur hebben. Hij heeft in de afgelopen jaren veel in binnen- en buitenland gefotografeerd en is zijn werk op verschillende locaties getoond. Vanuit zijn voorliefde voor het fotograferen van architectuur en omgevingen, schiet hij het liefst indringende beelden van verlaten en vervallen gebouwen en begraafplaatsen. Dit wordt ook wel urbex-fotografie genoemd (‘urbex’ is een samenvoeging van ‘Urban Exploring’).

Tsjernobyl

In 2018 bezocht hij Tsjernobyl, waarbij hij rondom de beruchte kerncentrale fotografeerde. Het zijn stillevens van een samenleving die huis en haard (en ontbijt) hebben moeten achterlaten. In de decennia daarna is het verval ingetreden, wat surreële beelden oplevert met een ongekende schoonheid van imperfectie en verval. In de Koppelkerk toont hij voornamelijk werk dat nog niet eerder te zien was voor publiek.

Meet the artist

De expositie opent voor publiek op zaterdag 17 oktober. Fotograaf Rob Blekkink is op deze dag vanaf 13.00 uur aanwezig om in gesprek te gaan met bezoekers. De expositie is tot en met 20 december te bezoeken. Bezoek aan de Koppelkerk is volledig volgens de richtlijnen voor veilig bezoek rondom de coronamaatregelen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: 17 oktober t/m 20 december 2020

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 – 17:00 uur

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

Reserveren: www.koppelkerk.nl