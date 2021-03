Uw monument duurzaam / Webinar vanuit de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Op donderdagavond 8 april organiseren de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk in samenwerking met Dijkoraad en Gelders Genootschap een webinar met als onderwerp: ‘Uw monument duurzaam’. De avond wordt uitgezonden vanuit de Koppelkerk in Bredevoort en is gratis te volgen via livestream.

Bij deze webinar krijgt u allerhande informatie over de verduurzaming van uw monument. Interessante sprekers nemen u mee bij het verduurzamen van uw monument. Hans de Witte is specialist erfgoed & duurzaamheid bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Hij vertelt over de rol van de Rijksdienst bij het verduurzamen van monumenten. Boukje Overbeek is bouwhistoricus bij het Gelders Genootschap en legt uit hoe er naar monumentale waarden gekeken wordt en wat dat betekent voor energiebesparende maatregelen. Martijn Haitink is adviseur duurzaam erfgoed bij Dijkoraad. Hij vertelt over praktische oplossingen voor uw monument. Vanuit het Nationaal Restauratiefonds sluit Harry Kers aan om informatie te geven over de financiële mogelijkheden om de verduurzaming te bekostigen. En vanuit de gemeenten zal Joyce Ras de deelnemers wegwijs maken in subsidies en beleid. De avondvoorzitter is Cecilia Adorée, zij is zangeres en actrice en heeft haar eigen podcast ‘Klimaattherapie’.

De avond is digitaal te volgen en wordt uitgezonden vanuit de Koppelkerk in Bredevoort. Meld u gratis aan op de website van de Koppelkerk (www.koppelkerk.nl). De webinar begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: donderdag 8 april

Aanvang: 19.30 uur

Entree: gratis

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

