Verdiepingsdag in Koppelkerk: Zoek jóuw antwoord op polarisatie

BREDEVOORT – Polarisatie is overal zichtbaar: in discussies over corona, stikstof of immigratie. Het Humanistisch Verbond organiseert daarom op woensdag 8 oktober 2025 een verdiepingsdag in de Koppelkerk in Bredevoort. Bezoekers krijgen handvatten om het wij-zij denken te doorbreken en de ander als mens te blijven zien.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Onder leiding van Tesse Reversma, humanist en kunstenaar, gaan deelnemers aan de slag met vragen als: hoe ga je om met botsende meningen? Waar liggen grenzen, en hoe kun je toch verbindend blijven? Reversma: “Het gaat erom dat we het verhaal achter een mening leren horen. Daar schuilen overtuigingen, twijfels en emoties. Vaak blijken er, naast verschillen, ook verrassende raakvlakken te zijn.”

Tijdens de middag onderzoeken deelnemers hun eigen rol in polarisatie. Ze leren hun “meerstemmigheid” kennen: de verschillende invalshoeken en gevoelens die ze zelf in zich dragen. Ook wordt er geoefend met luisteren, het aangeven van grenzen en het in gesprek blijven met respect voor de ander.

📅 Wanneer: woensdag 8 oktober 2025, 12:30 – 16:00

📍 Waar: Koppelkerk, Bredevoort

💶 Kosten: €45 (standaard), €35 (leden), €25 (minimuminkomen en studenten), €20 (leden met minimuminkomen)

🔗 Aanmelden: Humanistisch Verbond Winterswijk

ℹ️ Meer info: www.koppelkerk.nl | info@koppelkerk.nl

Wist-je-dat

De Koppelkerk in Bredevoort is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een plek waar kunst, filosofie en maatschappelijke thema’s samenkomen? Het organiseert regelmatig lezingen, tentoonstellingen en verdiepingsdagen rond actuele onderwerpen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)