Verdiepingsdag in Koppelkerk: Zoek jóuw antwoord op polarisatie
BREDEVOORT – Polarisatie is overal zichtbaar: in discussies over corona, stikstof of immigratie. Het Humanistisch Verbond organiseert daarom op woensdag 8 oktober 2025 een verdiepingsdag in de Koppelkerk in Bredevoort. Bezoekers krijgen handvatten om het wij-zij denken te doorbreken en de ander als mens te blijven zien.
Onder leiding van Tesse Reversma, humanist en kunstenaar, gaan deelnemers aan de slag met vragen als: hoe ga je om met botsende meningen? Waar liggen grenzen, en hoe kun je toch verbindend blijven? Reversma: “Het gaat erom dat we het verhaal achter een mening leren horen. Daar schuilen overtuigingen, twijfels en emoties. Vaak blijken er, naast verschillen, ook verrassende raakvlakken te zijn.”
Tijdens de middag onderzoeken deelnemers hun eigen rol in polarisatie. Ze leren hun “meerstemmigheid” kennen: de verschillende invalshoeken en gevoelens die ze zelf in zich dragen. Ook wordt er geoefend met luisteren, het aangeven van grenzen en het in gesprek blijven met respect voor de ander.
📅 Wanneer: woensdag 8 oktober 2025, 12:30 – 16:00
📍 Waar: Koppelkerk, Bredevoort
💶 Kosten: €45 (standaard), €35 (leden), €25 (minimuminkomen en studenten), €20 (leden met minimuminkomen)
🔗 Aanmelden: Humanistisch Verbond Winterswijk
ℹ️ Meer info: www.koppelkerk.nl | info@koppelkerk.nl
Wist-je-dat
De Koppelkerk in Bredevoort is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een plek waar kunst, filosofie en maatschappelijke thema’s samenkomen? Het organiseert regelmatig lezingen, tentoonstellingen en verdiepingsdagen rond actuele onderwerpen.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 25
- Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo 10
- BommelWereld Groenlo in NPO Radio 1-programma 3
- Oost Gelre werkt aan ‘thuis voor nieuwkomers’ – open dag azc Winterswijk geeft inkijkje 2
- Toen de stoomtram door Oost Gelre tufte: van Bello tot erfgoed 2
- Ontdek de magie van de Nazomerwandeling in Groenlo 2
Trending deze week
- Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo 10
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 25
- Toen de stoomtram door Oost Gelre tufte: van Bello tot erfgoed 2
- BommelWereld Groenlo in NPO Radio 1-programma 3
- Grol geeft ook in eigen huis de competitiestart extra kleur 1
- Gouden Strop-winnaars Asman en Deen te gast in Bibliotheek Winterswijk 1