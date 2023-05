Verken de Achterhoek tijdens de fietstocht van de maand

BREDEVOORT – Vanaf 16 mei is de eerste fietstocht van het seizoen 2023 weer beschikbaar bij VVV Bredevoort. Deze 43 kilometer lange route neemt fietsliefhebbers mee door het landschap van de Achterhoek. Hier kunt u genieten van de sfeer, gastvrijheid en ontspanning die ons unieke landelijke gebied te bieden heeft.

De route voert u naar het Duitse Oeding, waar de smalle Bovenslinge nog altijd rustig stroomt. Na ongeveer 20 kilometer bereikt u Bredevoort, een pittoresk stadje met een rijke historie. Helaas is deze route een alternatieve route, aangezien de oorspronkelijke route deels door het Aaltense Goor zou gaan. Helaas hebben vandalen roet in het eten gegooid door chemicaliën te lozen in dit prachtige natuurgebied. We hopen u deze route in de toekomst alsnog te kunnen aanbieden.

De fietstocht start en eindigt, zoals gebruikelijk, bij VVV Bredevoort, gelegen aan de Markt 8. Voor slechts €2,50 kunt u een routeboekje aanschaffen bij de VVV om u tijdens de tocht te begeleiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVV Bredevoort via telefoonnummer 0543-452380 of per e-mail via vvvbredevoort@gmail.com.

