Vier intieme voorstellingen over de liefde in de open lucht in Bredevoort

BREDEVOORT – Van 25 tot en met 28 augustus wordt de voorstelling ‘Hij en Zij komen op in een bootje’ opnieuw gespeeld op de Grote Gracht in Bredevoort. Vorig jaar al te zien en in een mum van tijd uitverkocht. Een nieuwe kans om dit juweeltje te aanschouwen en te beleven.

Liefdesrelaties kennen heden ten dage een nogal romantische inslag: je ontmoet die ene persoon en gaat lang en gelukkig leven tot de dood jullie scheidt. Toch lopen veel relaties stuk en lijkt het maken van een duurzame verbinding moeilijk.

De voorstelling

‘Hij en zij komen op in een bootje’ is een lichtvoetige locatievoorstelling over een serieus en voor veel mensen herkenbaar onderwerp: de liefdesrelatie. Weten we in welk bootje we precies stappen als we met elkaar besluiten te zijn? Is dit bootje gevuld met oude gewoontes en patronen die generaties lang golden of kunnen we die ook voor onszelf opnieuw vormgeven? En wat als we dat vergeten? Als we er na 35 jaar samenzijn achter komen dat we de ander eigenlijk helemaal niet echt kennen?

De makers van Dorst

Renske van Dijk schreef afgelopen maanden een herziene versie van het stuk dat in 2021 op de Gracht in Bredevoort in première ging. Merel Spikker regisseerde Arletta Albers en Pieter van Dijk in deze aangrijpende ‘pas de deux’.

ZIJ – Joep?

HIJ – Ja, Koosje?

ZIJ – Kijk eens naar mij alsof je me nog nooit hebt gezien.

HIJ – Alsof wat?!

Breedliefdesprogramma in Bredevoort

De voorstellingen zijn onderdeel van het project ‘De staat van de liefde’ van culturele vrijplaats de Koppelkerk en Dorst Theater. In een breed cultureel programma wordt in Bredevoort onderzocht hoe de liefde in de loop der tijd is veranderd. We zijn zelfstandiger en onafhankelijker van elkaar dan ooit na de pijlsnelle ontwikkelingen en vooruitgang in de vorige eeuw, maar wat zijn daarvan de gevolgen voor de liefde?

Praktische informatie

De voorstellingen vinden plaats op de Grote Gracht in Bredevoort op donderdag 25 augustus t/m zondag 28 augustus om 20.00 uur. Men verzamelt bij Hotel De Heerlyckheid aan ’t Zand in Bredevoort. Vandaar loopt men naar de speellocatie. Het meebrengen van warme kleren, een regenponcho en een kussentje wordt aanbevolen. De entree bedraagt € 25,- voor een duo, of € 15,- solo (excl. ticketkosten). Aanmelden voor de voorstelling en de overige liefdesprogramma’s – concert, workshop, tangolessen, expositie en lezing – kan via www.koppelkerk.nl/liefde.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....