Vijfde ontmoeting in de reeks ‘Zonder grenzen’. In gesprek over Zwarte Kees

BREDEVOORT – In samenwerking met de Koppelkerk in Bredevoort organiseert het Nationaal Onderduikmuseum twaalf ontmoetingen met de titel ‘Zonder grenzen’. Tijdens de vijfde ontmoeting op donderdag 4 november gaat Gerda Brethouwer, directeur van het Nationaal Onderduikmuseum, in gesprek met Paul Westmeijer, die een boek publiceerde over zijn grootvader Kees Ruizendaal, ook wel bekend als: ‘Zwarte Kees’.

Paul Westmeijer vertelt over het verzetsleven (LKP) van zijn grootvader Kees Ruizendaal dat hij vastlegde in zijn publicatie ‘Zwarte Kees‘. Het gesprek gaat over het leven, de drijfveren en de nalatenschap van zijn grootvader, de Gelderse verzetsstrijder Kees Ruizendaal. Na een carrière bij de Marine vocht Kees als soldaat in de Slag om de Grebbeberg. De overheid gaf hem na de capitulatie een baan als politieagent in Amsterdam. De gedwongen samenwerking met de nieuwe orde was hem een gruwel. Hij vroeg overplaatsing aan en kwam in de Achterhoek bij de Marechaussee terecht.

In de Achterhoek richtte hij met ex-militairen en plaatselijke verzetsmensen een hulporganisatie voor onderduikers op. Later kwamen daar liquidaties van verraders en overvallen op distributiekantoren bij. In 1944 plaatste de Arnhemse Sicherheitsdienst (SD) Zwarte Kees boven aan de lijst van meest gezochte terroristen. De SD trok alle registers open om deze partizaan en het verzet in de Achterhoek uit te schakelen en maakte met een grote zuiveringsactie onverbiddelijk een einde aan een groot deel van de ondergrondse beweging rond Aalten en Borculo. Bij deze actie sneuvelde Kees in een vuurgevecht op een binnenplaatsje in Doesburg.

De verzetsdaden van Kees Ruizendaal komen in zeker twintig andere boeken voor, maar 77 jaar na zijn dood heeft hij nu een eigen complete biografie. De biografie belicht zijn persoonlijke leven als vader en echtgenoot en de verschillende rollen die hij aannam in het verzet: als redder, opruimer en overvaller. Zijn daadkrachtige stijl van verzet leek op die van Oost-Europese partizanen.

De auteur, zijn kleinzoon, probeerde er sinds zijn jeugd al achter te komen wie zijn opa was. Eerst door goed te luisteren naar familieverhalen, later door onderzoek te doen in archieven en gesprekken te voeren met (indirecte) getuigen. In deze biografie vat hij het levensverhaal van Zwarte Kees in een ruime context samen en heeft hij aan het einde van het boek een virtuele ontmoeting met zijn grootvader.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: donderdag 4 november

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 zaalticket / € 10,- livestream (excl. ticketkosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

