Villa Mondriaan en Koppelkerk slaan handen ineen voor cursus kunstgeschiedenis

BREDEVOORT – Vanaf dinsdag 12 januari start de Koppelkerk, in samenwerking met Villa Mondriaan, een vijfdelige cursus kunstgeschiedenis. Kunsthistorica Maria Driessen geeft vijf kunstcolleges vanuit de Koppelkerk. Eerder verzorgde zikunstgeschiedeniscursussen in Villa Mondriaan, maar die kunnen door de corona-maatregelen daar niet langer plaatsvinden.

Kunstcolleges

Maria Driessen is kunsthistorica en verzorgt regelmatig kunstlezingen in de Koppelkerk. Daarnaast verzorgde zij tot de uitbraak van het coronavirus kunstcolleges bij Villa Mondriaan in Winterswijk. Nu in de collegeruimte in Villa Mondriaan met de coronamaatregelen te weinig ruimte is, wijkt Maria Driessen uit naar de Koppelkerk waar die ruimte wel binnen de coronamaatregelen beschikbaar is. Voor zowel de Koppelkerk als voor Villa Mondriaan en Maria Driessen een mooie samenwerking en een oplossing voor geïnteresseerden in kunstgeschiedenis.

Zon en maan in de kunst

Maria Driessen heeft voor deze cursus van vijf colleges op dinsdagmiddag gekozen voor het thema ‘zon en maan in de kunst’. De zon en de maan zijn voor iedereen bijna dagelijks goed waarneembaar. De zon hoort bij de dag en de maan bij de nacht. Mensen zijn al eeuwen gefascineerd door de beide hemellichamen. Rond beide hemellichamen hangt van oudsher een cultus waarbij zon en maan elkaars tegenhangers zijn in betekenis in het leven van mensen.

In de kunstcolleges kijkt Maria met de deelnemers naar de plaats die de zon en de maan vanaf de oude tijden innemen in de beleving van mensen en hoe dat zijn weerslag krijgt in beeldende kunst, fotografie en vormgeving. Het is een reis door de tijd, beginnend bij de prehistorie en eindigend in de huidige tijd. Kunstenaars die aan bod komen zijn o.a. Jeroen Bosch, Claude Lorrain, Albert Cuyp, Wiliam Turner, Jan Sluijters, Paul Delvaux en Andy Warhol.

Zowel op locatie als online te volgen

De colleges die Maria Driessen verzorgt vanuit de Koppelkerk, zijn zowel fysiek in de Koppelkerk te volgen, als online via livestream. Deelnemers die de colleges online volgen, krijgen korting op de collegekosten. Mensen kunnen zowel in de Koppelkerk zelf als ook via de livestream verdiepende vragen stellen aan de kunsthistorica.

Locatie: Koppelkerk

Data: dinsdag 12 januari, 19 januari, 26 januari, 2 februari en 9 februari

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Deelnamekosten: € 100,- in de zaal; € 80,- online

Aanmelden: www.koppelkerk.nl