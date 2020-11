VPRO Tegenlicht Meet Up Bredevoort

Diversiteit is niet zwart-wit

BREDEVOORT – In de online VPRO Tegenlicht Meet Up discussieavonden serie in de Koppelkerk in Bredevoort, staat op vrijdag 20 november racisme en discriminatie centraal, vanuit diversiteit en gelijke behandeling. De Meet Up vindt online via Zoom plaats vanaf 19:00 uur. Aanmelden en meedoen is gratis en kan via de website van de Koppelkerk.

Diversiteit is een realiteit die soms schuurt in de samenleving. Waar de één een kleurrijke, diverse samenleving vanzelfsprekend vindt, legt een ander het accent op eigen tradities en cultuur. Soms bekijken we dan mensen met een andere afkomst, seksuele voorkeur, geslacht of religie onbewust anders. Ook de verdeling van vrouwen en mannen op topposities is een terugkerend thema, net als homofiele docenten of predikanten en mensen met een migratieachtergrond op zulke posities. Los van het benoemen van vooroordelen als discriminatie of racisme, brengt ieder debat over gelijkheid emoties met zich mee.

In de VPRO Tegenlichtuitzending ‘De post-racistische planeet’ van 4 oktober 2020, wordt het bereiken van een ideaalbeeld van vanzelfsprekende gelijkwaardigheid in een diverse wereld belicht van verschillende kanten. De vraag die daarbij centraal staat, is: “Is gelijkheid voor iedereen een utopie?” De uitzending kijkt onder anderen mee in het gezin van programmamaker Ikenna Azuike, samen met zijn vrouw Mette in de opvoeding van hun kinderen worstelt met het wel of niet bespreekbaar maken van racisme.

De uitzending kijkt op individueel niveau naar wat discriminatie met een mens doet. Belangrijk is ook wat het doet voor omstanders, die niet zelf onderdeel zijn van uitsluiting of beoordeling, omdat ze tot een normgroep behoren.

In de VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk gaat moderator Jan Wijbrans in gesprek met verschillende gasten over hoe in Nederland of de Achterhoek over racisme wordt gedacht en waar men tegenaan loopt en wat we hier kunnen doen om diversiteit te omarmen. Of discrimineert de Achterhoeker helemaal niet?

De gasten zijn nog niet allemaal bekend. In ieder geval zijn Anthony en Naïma zijn te gast. Beiden vertellen zij over hoe zij hun kinderen opvoeden met betrekking tot hun migratieachtergrond en waar zij tegenaan lopen rondom diversiteit en kansengelijkheid. Wanneer de andere gasten definitief bekend zijn, zal dat op de website van de Koppelkerk worden aangegeven.

Het programma

19:00 uur: gezamenlijk kijken naar de VPRO Tegenlichtuitzending ‘De post-racistische planeet’.

20:00 uur: in gesprek met uitgenodigde gasten en deelnemers onder gespreksleiding van Jan Wijbrans

22:00 uur: Afronding gespreksgedeelte, de chat blijft nog een kwartier geopend voor nagesprek.

De Meet Up vindt plaats via Zoom en is op iedere willekeurige plek met internetverbinding te volgen via laptop, tablet, computer of mobiele telefoon na aanmelden via de website van de Koppelkerk https://koppelkerk.nl/agenda/2020/11/20/diversiteit-is-niet-zwart-wit/. Deelname aan de Meet Up is gratis, een vrije gift is in deze moeilijke coronatijden, waarin we noodgedwongen onze deuren hebben moeten sluiten, meer dan welkom.