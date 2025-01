VPRO Tegenlicht Meet Up: Natuur als verdienmodel

Still uit de documentaire Greed is green | Foto: PR

BREDEVOORT – Voor de eerste Meet Up in 2025 is de VPRO Tegenlicht-aflevering Greed is green de inspiratiebron. In deze documentaire worden drie onderwerpen belicht die samen een nieuw financieel product vormen: landschapsbeheer, het vasthouden van koolstofdioxide en het verhandelen van emissierechten. Deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe vormen van beleggen in natuur. Maar hoe voelt het om natuur als beleggingsobject te zien? En wat ontdekken we als we dieper op de materie ingaan?

Greed is green

Een van de centrale vraagstukken in de documentaire draait om emissierechten, die voortkomen uit klimaatdoelstellingen. Hierdoor is het recht om te vervuilen een verhandelbaar product geworden. Boeren zetten bijvoorbeeld de capaciteiten van hun grond in als aanvulling op hun bedrijfsvoering. Tegelijkertijd kopen NGO’s CO2-certificaten op om vervuilingsruimte te beperken. Hoewel de gevolgen van deze ingrepen moeilijk te overzien zijn, is één ding zeker: ze hebben impact op ons leven.

Hoe groen is kapitaal dat in natuur investeert? Wordt het milieu hier echt beter van? Of wint het grootkapitaal uiteindelijk de strijd? De documentaire onderzoekt deze vragen vanuit verschillende invalshoeken.

Schaarste versus overvloed

De economie werkt vanuit het principe van schaarste, terwijl de natuur overvloed biedt. Maar als natuur schaars wordt, stijgt haar economische waarde. Hierdoor ontstaat een mogelijkheid om te investeren en te beleggen in natuur, die zelfs verzekerd kan worden. Tegelijkertijd groeit de beweging om de natuur steeds meer rechten toe te kennen.

Is het ethisch verantwoord om rendement uit natuur te halen? Tijdens deze Meet Up gaan we samen op zoek naar de juiste vragen om dit complexe onderwerp te doorgronden en invloed uit te oefenen op de toekomst.

Sprekers

Om het gesprek goed te kunnen voeren, hebben we twee deskundigen uitgenodigd:

Bart Jan Krouwel , voormalig bankier

, voormalig bankier Leo Lamers, gepensioneerd milieuadviseur

Vragen

Natuur is gemeengoed, maar verandert dit door de groene kapitaalmarkt? Proberen grote bedrijven vooral hun eigen klimaatrisico’s af te dekken? Er zijn meer vragen dan we in één avond kunnen beantwoorden, maar het gesprek belooft boeiend te worden. Deskundigen op het gebied van financiën en natuurbeheer delen hun inzichten.

Net als bij eerdere Meet Ups staan de vragen van het publiek centraal. Anders dan u gewend bent, starten we deze avond met een inventarisatie van vragen uit de zaal. Tijdens het gesprek worden geen fragmenten uit de documentaire getoond; het is daarom aan te raden om Greed is green vooraf te bekijken.

U bent van harte welkom om samen te komen in de Koppelkerk en deel te nemen aan dit gesprek.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort Datum: vrijdag 7 februari 2025

vrijdag 7 februari 2025 Aanvang: 19.00 uur (start met vertoning van de documentaire Greed is green)

19.00 uur (start met vertoning van de documentaire Greed is green) Entree: gratis

gratis Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

