VPRO Tegenlicht Meet Up over energietransitie

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 11 september verzorgt de Koppelkerk in Bredevoort opnieuw online een VPRO Tegenlicht Meet Up vanuit de reeks ‘De Maatschappij van Morgen.’ Dit keer staat Energietransitie centraal. Zoals gebruikelijk start de avond via Zoom met het terugkijken van een VPRO Tegenlicht documentaire over de Energietransitie, waarna bezoekers en aansprekende gasten onder leiding van een moderator het gesprek over dit thema met elkaar aangaan. De toegang na aanmelden via de website is gratis.

Wat toen onmogelijk leek, is er nu al

De aflevering die centraal staat, is een aflevering uit de oude doos; ‘Het land van zonnestroom en windenergie,’ een aflevering van 18 februari 2010. Op het eerste oog lijkt het een te oude aflevering, maar juist een terugblik naar de thema’s, technologieën en maatschappelijke opinie, die niet realiseerbaar leken en nu wel gerealiseerd zijn, biedt een kans om ook in de discussie over het nu en de toekomst te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Destijds leek het immers niet mogelijk om op die manier energie op te wekken en nu staan er op heel veel plaatsen al zonneparken en windturbines en wordt energie grootschalig opgewekt.

Het onmogelijke is in die 10 jaar mogelijk gebleken. Het is daarmee een hele relevante uitzending om terug te kijken in die recente geschiedenis en daarna het gesprek aan te gaan met de technologieën en drempels van nu. Kunnen we lessen trekken uit de scepsis van de jaren ‘10 om het Akkoord van Parijs in Nederland toch te halen voor 2050 of misschien zelfs eerder?

Gasten blikken vooruit naar de toekomst en staan stil bij het nu

Zoals gebruikelijk, heeft het team van vrijwilligers van de Meet Up-groep van de Koppelkerk weer interessante gasten weten vast te leggen voor de VPRO Tegenlicht Meet Up.

Frank Duenk is projectmanager RES Achterhoek voor de Achterhoekse gemeenten. Hij kan vanuit de terugblik naar 10 jaar geleden goed aangeven hoe het proces rondom de RES verloopt en welke belangrijke stappen in de komende tijd genomen gaan worden.

Ook van AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) komt een spreker die gaat vertellen over de stand van zaken in de Achterhoek rondom de energiestrategie. AGEM heeft een centrale rol in het opstellen en implementeren van de Regionale Energie Strategie (RES) voor de regio Achterhoek. De woordvoerder van AGEM kan meer vertellen over wat er gerealiseerd kan worden en ook moet worden binnen de RES.

Daarnaast zijn er andere interessante gasten uitgenodigd die op kleinere thema’s hun expertise zullen delen.

Programma

Om 19:00 uur start de Tegenlicht Meet Up met het terugkijken van de uitzending ‘Het land van zonnestroom en windenergie.’

Om 20:00 uur volgt de introductie van de gasten en het gesprek met de bezoekers.

Om 22:00 uur afsluiting, de chat blijft nog 15 minuten open voor mogelijkheid tot nagesprek.

Aanmelden kan via de website www.koppelkerk.nl. U ontvangt een e-mail met een link voor de Meet Up via Zoom op 11 september. De toegang is gratis, maar uiteraard is een vrije gift ontzettend welkom.

