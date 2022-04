Vrijheidslezing Jan Slomp – 5 mei 2022 

Jan Slomp (89) studeerde theologie en werd in 1962 predikant in het Groningse Zijldijk. In 1964 vertrok hij voor 13 jaar naar Pakistan om daar te werken als islamoloog in dienst van de kerken. In 1994 kreeg hij een eredoctoraat van de Protestants Theologische Universiteit. Slomp woont met zijn vrouw in Leusden-Zuid. Zijn verhaal is te zien in het Verzetsmuseum Junior Amsterdam en het Nationaal Onderduikmuseum Aalten. De gereformeerde predikant Fredrik Slomp groeit onder de schuilnaam Frits de Zwerver samen met Heleen Kuipers-Rietberg (Tante Riek) uit tot initiator van het landelijk verzet en de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Samen met de Landelijke Knokploegen (LKP) vormt de LO de kern van het verzet tegen de nazi’s in bezet Nederland. In 2020 werd zijn bijbel geschonken voor de collectie van het Nationaal Onderduikmuseum https://youtu.be/WlrDarrwC6c