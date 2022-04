Vrijheidslezing Jan Slomp op 5 mei

BREDEVOORT – In samenwerking met de Koppelkerk in Bredevoort organiseert het Nationaal Onderduikmuseum een serie ‘grenzeloze ontmoetingen’. Ter gelegenheid van 5 mei is Jan Slomp gevraagd een vrijheidslezing te houden.

Jan Slomp heeft als kind de oorlog meegemaakt en is de zoon van dominee Fredrik Slomp, alias Frits de Zwerver. Deze verzette zich al in de jaren dertig in woord en daad tegen de ‘verderfelijke ideologie’ van het nazisme. Hij droeg dat actief uit om anderen daarvan te overtuigen met gevaar voor eigen leven, eerst in Duitsland daarna in Nederland waar hij moest vluchten en onderdook in de Achterhoek. Zoon Jan heeft dat allemaal bewust meegemaakt en het heeft ook zijn leven in belangrijke mate bepaald.

Jan Slomp (89) studeerde theologie en werd in 1962 predikant in het Groningse Zijldijk. In 1964 vertrok hij voor 13 jaar naar Pakistan om daar te werken als islamoloog in dienst van de kerken. In 1994 kreeg hij een eredoctoraat van de Protestants Theologische Universiteit. Slomp woont met zijn vrouw in Leusden-Zuid. Zijn verhaal is te zien in het Verzetsmuseum Junior Amsterdam en het Nationaal Onderduikmuseum Aalten.

De gereformeerde predikant Fredrik Slomp groeit onder de schuilnaam Frits de Zwerver samen met Heleen Kuipers-Rietberg (Tante Riek) uit tot initiator van het landelijk verzet en de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Samen met de Landelijke Knokploegen (LKP) vormt de LO de kern van het verzet tegen de nazi’s in bezet Nederland.

In 2020 werd zijn bijbel geschonken voor de collectie van het Nationaal Onderduikmuseum. Vrede en vrijheid zijn kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Dat bewijst de brute agressie van Rusland met de inval in een soevereine staat en de gevolgen van de bloedige oorlog in Oekraïne.

Welke parallellen zijn er en hoe belangrijk is de rol van burgers nu? Hoe is het gesteld met de weerbaarheid voor de toekomst? Zijn de verhalen van de voorvechters van rechtvaardigheid en democratische waarden nog relevant voor vandaag? Hebben wij nieuwe morele ankers nodig?

In de lezing gaat Jan Slomp – net als zijn vader ook dominee – in op deze levensvragen vanuit de ervaringen van de gebeurtenissen van de oorlog en de invloed daarvan op het gezin Slomp. De avond is zowel live bij te wonen in de Koppelkerk of te volgen via livestream. De avond begint om 20.00 uur, de toegang bedraagt € 12,50 in de zaal of € 10,- via livestream. Aanmelden kan via de website van de Koppelkerk.

