Vrouwen, blijf de baas over je portemonnee – en je leven!

BREDEVOORT – Een groot deel van de Nederlandse vrouwen is financieel niet zelfredzaam. Slecht nieuws: dat tast hun onafhankelijkheid aan. Goed nieuws: daar kan elke vrouw wat aan doen. Dat maakt Marianne Bruijn duidelijk in het Kenniscafé, dat vrijdag 17 juni in de Koppelkerk is te volgen.

De cijfers zijn indrukwekkend: 50 procent van de vrouwen in het rijke Nederland is financieel niet vrij. Ze zijn afhankelijk van hun partner, hun familie of de overheid. Vrouwen verdienen ook nog steeds (veel) minder dan hun mannelijke collega’s, werken minder uren en bouwen minder pensioen op.

De financiële zelfredzaamheid moet beter. Die is ook dringend nodig om vrouwen de regie over hun eigen leven te laten behouden. Marianne Bruijn legt in haar boek ‘The female fix’ niet alleen uit dat het hoog tijd is om dat te veranderen, maar ook hoe. ,,Afhankelijkheid creëert scheve verhoudingen en helpt niet in het bereiken van meer gelijkwaardigheid tussen vrouw en man,” verduidelijkt Bruijn, zelf werkzaam als merkenstrateeg bij de Rabobank.

,,De cijfers liegen er niet om,” zegt Bruijn. Na het moederschap daalt het inkomen van de vrouw met 46 procent. Acht jaar na de geboorte van het eerste kind is het inkomensgat tussen mannen en vrouwen gestegen naar 39 procent. Daar komt bij dat 40 procent van de huwelijken eindigt in een scheiding. En vrouwen bouwen ook 40 procent minder pensioen op dan mannen.

Nog zo’n cijfer: Nederland telt vijf miljoen (!) mantelzorgers, mensen die regelmatig een naaste helpen bij de verzorging. Het merendeel van hen is vrouw. Ook mantelzorgen gaat ten koste van het inkomen.

,,Een slimme meid is op haar financiële toekomst voorbereid,” parafraseert Marianne Bruijn een slogan van een overheidscampagne om meisjes bewust te maken van hun toekomst. Met haar boek en voordracht in de Bredevoortse Koppelkerk wil ze meisjes en vrouwen bewust maken van het belang van hun financiële zelfredzaamheid. Financieel inzicht zorgt voor zelfvertrouwen en daardoor ben je beter in staat om baas over je eigen portemonnee te worden – en te blijven. ,,Waarom regelen we onze financiële zaken niet goed, terwijl we ons wel verzekeren tegen brand? Daarop is de kans kleiner dan 1 procent!”

Marianne Bruijn geeft tijdens haar lezing in de Koppelkerk concrete tips om de financiële zelfredzaamheid te versterken. Ook deelt ze de inzichten en tips van ettelijke rolmodellen, die moeder en zelfredzaam zijn, zoals schrijfster Saskia Noort, presentatrice Vivian Reijs en vlogger Esmée Noëlle.

Het Kenniscafé begint vrijdag 17 juni om 20 uur. Een zaalticket kost € 10,- (exclusief ticketkosten.)

