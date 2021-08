VVV Bredevoort Fietstocht september

Deel dit bericht













BREDEVOORT – De laatste fietstocht van VVV Bredevoort in dit seizoen is 44 km lang en laat u via rustige wegen en paden het meest oostelijke en zeer karakteristieke deel van de Achterhoek zien.

Het idyllische coulisselandschap trekt aan u voorbij en hier en daar zult u vast even afstappen op een bijzondere of historische plek. Een aantal keren passeert u de grens met Duitsland en zo verkent u “grenzeloos” ook nog een stukje van ons buurland.

Vanaf nu ligt de route klaar bij VVV Bredevoort. Vanzelfsprekend zijn ook de voorgaande routes nog beschikbaar. Kosten bedragen 2,50 per routeboekje, verkrijgbaar bij VVV Bredevoort, Markt 8 in Bredevoort, tel. 0543-452380.