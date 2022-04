Winnaar van het Beste Boek komt naar de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdag 29 april komt schrijfster Astrid Schutte naar het Literair Café van de Koppelkerk in Bredevoort. Haar boek ‘De laatste heer’ is uitgeroepen tot het Beste Boek van de Achterhoek & Liemers van 2021.

Kruisende levens

In ’De laatste heer – Hoe de bevoorrechte klasse in Nederland plaatsmaakte voor de gewone man’ laat Astrid Schutte de levens kruisen van haar vader, directeur van de Boerenleenbank in Baak en Werner Helmich, de laatste heer van huize Baak. Het is het verhaal van een op jonge leeftijd wees geworden jongen, die opklimt dankzij een goed stel hersenen en zelfstudie. Daar tegenover beschrijft zij hoe de adellijke heer en zijn familie hun kasteel en hun traditionele positie in de samenleving kwijtraken.

Alledaags

Die beschrijving van de alledaagse maatschappelijke ontwikkelingen, die niet alleen in deze regio, maar ook landelijk te zien was, werd gewaardeerd door de jury voor het Beste Boek van de Achterhoek & Liemers. Hun oordeel: ‘We wisten al lang dat de grootgrondbezitters in Achterhoek en Liemers hun kastelen en havezaten uit armoede moesten verkopen of anders inrichten, maar hoe stond de gewone man, de pachtboer, de arbeider in dit proces? De auteur schildert met een fijn penseel de tragiek, de verlangens, de worstelingen, de behoeften en de dromen van twee mensen. Ze beschrijft zoals het was, zonder het te verzwaren of benadrukken.’

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 29 april

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 zaalticket/ € 10,- livestream-ticket (excl. servicekosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

