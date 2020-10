Workshop autobiografisch striptekenen

BREDEVOORT – Marc Weikamp, de kunstenaar die tot en met 22 november met ‘Poëzie in beeld’ exposeert in de Koppelkerk, houdt op zaterdag 31 oktober een workshop voor het publiek. In deze workshop werken deelnemers onder begeleiding van Marc aan een beeldverhaal naar aanleiding van een autobiografisch verhaal. Reserveren voor deelname is noodzakelijk, het aantal plaatsen is beperkt.

In de workshop van 31 oktober werken de deelnemers aan een strip van één pagina. De deelnemers leren hoe het verhaal dat de strip verbeeldt, kan worden verdeeld over de pagina in tekst en tekening. Met gebruik van kleur, vorm en materiaal komen inhoud en sfeer van het verhaal in beeld. Het uitgangspunt is een eigen verhaal en wordt verwerkt tot een autobiografische strip of dagboekstrip.

De workshop is de tweede in een reeks van drie met in iedere workshop een andere techniek, verhaal of vorm. Marc Weikamp is als graphic novelist een striptekenaar die volwassen beelden geeft aan gedichten en liedteksten. Onlangs is zijn derde graphic novel (gedichtenbundel in beeldvorm) uitgekomen onder de naam ‘Dichter in de Achterhoek.’ In dit boek verbeeldt hij bekende gedichten en liedteksten over de Achterhoek: van Staring tot Achterberg, van Hans Keuper tot Normaal.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 31 oktober

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Kosten: € 15,- (incl. entree expositie en kop koffie/thee)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

1,042 totaal bekeken, 1,040 vandaag