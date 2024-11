Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BREDEVOORT – Ontdek de waarde van textiel tijdens de workshop ‘De waarde van ons goed’ in de Koppelkerk. Vormgever Evelien Nijenhuis en mode-ontwerpster Bo Krabben nemen je mee in een inspirerende middag over duurzaamheid in de mode en laten zien hoe je kapotte of ongebruikte kleding een nieuw leven kunt geven.

Waarom deze workshop?

Is mode meer dan alleen vermaak? Weten we wat we kopen en dragen? Tijdens een eerdere MeetUp in de Koppelkerk, ‘De rode draad’, werd besproken hoe mode en duurzaamheid elkaar kunnen versterken. Evelien en Bo zetten nu deze inzichten om in actie: deelnemers leren niet alleen nadenken over hun kleding, maar gaan ook zelf aan de slag.

Wat ga je doen?

Neem een kledingstuk mee waar je waarde aan hecht, maar dat kapot of beschadigd is. Denk bijvoorbeeld aan een jas met een scheur, een oude handdoek of een gordijn waar je iets nieuws van wilt maken. Na een korte theorieles laten Evelien en Bo voorbeelden zien van reparatie- en upcycletechnieken. Vervolgens ga je zelf aan de slag om je textiel nieuw leven in te blazen. Aan het einde van de middag presenteer je je werk, en krijg je tips en materiaal om thuis verder te werken.

Over Evelien & Bo

Bo Krabben , afgestudeerd aan het Amsterdam Fashion Institute, runt een vintage winkel in de Achterhoek en geeft tweedehands materialen een nieuw leven.

, afgestudeerd aan het Amsterdam Fashion Institute, runt een vintage winkel in de Achterhoek en geeft tweedehands materialen een nieuw leven. Evelien Nijenhuis, alumnus van de Design Academy Eindhoven, werkt als vormgever en onderzoekt hoe we ons dagelijks leven duurzamer kunnen inrichten.

Voor wie is deze workshop?

De workshop is geschikt voor alle leeftijden en niveaus, ook als je nog nooit met naald en draad hebt gewerkt.

Praktische informatie

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

🗓️ Datum: Zondag 1 december 2024

⏰ Tijd: 13.30 – 17.00 uur (uitloop tot 17.30 uur)

💰 Kosten: € 20 (inclusief 1 kop koffie/thee, water en materiaal; exclusief eigen textiel of kledingstuk)

Aanmelden

Meld je aan via:

🌐 www.koppelkerk.nl/agenda

📧 info@koppelkerk.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.