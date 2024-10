Workshop en Meet-Up over Rechtvaardigheid in de Textielketen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

BREDEVOORT – Op vrijdag 11 oktober organiseert de Koppelkerk in Bredevoort een Meet-Up over rechtvaardigheid in de textielketen. Tijdens deze bijeenkomst worden vragen behandeld zoals: Is mode enkel ter vermaak of kan het zinvol zijn? Weten we wel wat we kopen, en zouden we niet met minder en duurzamer kunnen leven? De avond is bedoeld om mensen uit de modewereld samen te brengen met voorstanders van duurzaamheid en circulaire productie.

Nieuwe Initiatieven in Oost-Nederland

Hans de Beukelaar zal tijdens de Meet-Up een korte presentatie geven over de textielgeschiedenis van Oost-Nederland, een regio die traditioneel bekendstaat om zijn textielindustrie. Tegenwoordig zijn hier opnieuw nieuwe initiatieven en bedrijven ontstaan, gericht op textielrecycling, het spinnen van garens en het weven van duurzame stoffen. Productontwerper Evelien Nijenhuis deelt vervolgens haar inzichten over de impact van het ontwerp- en productieproces.

Workshop: De Waarde van Ons Goed

Op zondag 13 oktober vindt een bijpassende workshop plaats, geleid door Bo Krabben en Evelien Nijenhuis. Deze interactieve middag biedt deelnemers de kans om actief aan de slag te gaan met het herstellen en upcyclen van kledingstukken. Deelnemers nemen een kledingstuk mee dat kapot of beschadigd is, of een stuk textiel dat een nieuwe bestemming kan krijgen, zoals een handdoek, sprei of gordijn.

De workshop begint met een korte theorieles, gevolgd door inspirerende voorbeelden van reparatie- en upcycletechnieken. Aan het einde van de middag presenteren de deelnemers hun werk en krijgen zij tips en materiaal mee om thuis verder te werken.

Over Evelien & Bo

Bo Krabben studeerde af aan het Amsterdam Fashion Institute en runt vanuit de Achterhoek een vintagewinkel waar ze oude en tweedehands materialen nieuw leven inblaast. Evelien Nijenhuis, afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven, werkt als zelfstandig vormgever en onderzoekt voortdurend hoe we ons dagelijks leven op een positieve manier kunnen vormgeven.

Praktische Informatie

De workshop De waarde van ons goed sluit perfect aan bij de Meet-Up De rode draad op vrijdag 11 oktober, maar is ook prima op zichzelf te volgen. De workshop is geschikt voor alle leeftijden en niveaus, ook voor mensen zonder ervaring met naald en draad.

Details:

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort Datum: Zondag 13 oktober, van 13:30 tot 17:00 uur

Zondag 13 oktober, van 13:30 tot 17:00 uur Entree: € 20 (inclusief 1 kop koffie/thee, water en materialen; exclusief eigen kledingstuk of textiel om mee te werken)

€ 20 (inclusief 1 kop koffie/thee, water en materialen; exclusief eigen kledingstuk of textiel om mee te werken) Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.