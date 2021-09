Workshop van beeldhouwer Lara Vos in de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – In de tentoonstelling Kunst | Ambacht in de Koppelkerk in Bredevoort exposeren momenteel acht kunstenaars die uitblinken in vakmanschap. Lara Vos (Hengelo, OV) is één van hen en toont unieke sculpturen van koper en zink. Op zondagmiddag 19 september geeft ze na een korte rondleiding een workshop waarin men op ambachtelijke wijze leert werken met koperdraad en koperplaat.

Van Texas naar Hengelo

Na twee jaar aan de Design Academie in Eindhoven, bracht de liefde Lara Vos (Borne 1969) in Texas (USA). Daar behaalde ze haar Bachelor of Fine Arts aan de Midwestern State University. Ze kwam vervolgens terug naar Nederland en vestigde zich hier als professioneel kunstenaar. Regelmatig exposeert zij in galeries door heel Nederland.

Koper en zink verbonden met koperdraad

De beelden van Lara Vos zijn intrigerend en haar werkwijze is heel ongebruikelijk. Met grote precisie bewerkt ze koper en zink en naait deze met koperdraad tot object aan elkaar. Deze werkwijze maakt haar werk uniek. Ze werkt niet met soldeerverbindingen. Het werk ervaart ze vaak als meditatief: bepaalde handelingen moeten veel worden herhaald. Heerlijk vindt ze dat.

Dierenkoppen

Momenteel zijn dierenkoppen een centraal thema in Lara’s werk. De koppen zijn tegelijkertijd vrouwelijk en zacht, als mannelijk en stoer. Haar jaren in Texas laten zich duidelijk herkennen in haar werk.

Over de workshop

Na een korte rondleiding en uitleg over haar sculpturen zal Lara de door haar ontwikkelde technieken gaan demonstreren. Hierna volgt de uitleg van de opdracht. Deze bestaat uit het vormen van koperdraad en koperplaat en deze met behulp van dun koperdraad op een ambachtelijke manier met elkaar verbinden. Een bezoek aan de expositie is bij de workshop inbegrepen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 19 september

Aanvang: 13.30 uur

Kosten: € 20,- incl. entree expositie

Tickets: www.koppelkerk.nl