Workshop van meester-etser Wim van der Meij

BREDEVOORT – In de expositie Kunst | Ambacht in de Koppelkerk in Bredevoort tonen momenteel acht kunstenaars hun werk, dat uitblinkt in vakmanschap. Wim van der Meij uit Zutphen is met zijn etsen vertegenwoordigd in de expositie. Maar kunst is natuurlijk niet alleen leuk om naar te kijken, maar ook om zelf te maken. Op zaterdagmiddag 4 september geeft Wim van der Meij daarom een workshop in zijn ambacht: het etsen.

Van kantoorbaan naar etsatelier

Wim van der Meij (1949) groeide op in de Bollenstreek. Als kind was hij al vaak bezig met tekenen. Op zesjarige leeftijd won hij een tekenwedstrijd; dat moedigde hem aan om kunstenaar te worden. In 1977 ontdekte Wim het etsen, hetgeen zijn passie zou worden.

Maar voordat hij fulltime als etser aan de slag ging, had Wim nog enkele kantoorbanen. In 1983 gaf hij dat werk op en startte als zelfstandig etser in Alphen aan den Rijn. Na lessen aan de Vrije Academie in Den Haag, studeerde hij aan de Koninklijke Academie in diezelfde stad. Vanwege zijn uitzonderlijke talent mocht hij in het tweede lesjaar beginnen. In 1988 verhuisde hij naar Zutphen, waar hij aan de Armenhage een etsatelier vestigde met zicht op de dertiende-eeuwse stadsmuur.

De allerkleinste details

De etsen van Wim vallen in het bijzonder op door zijn weergave van de allerkleinste details. Lijnen tot een tiende van een millimeter en veelvuldige, complexe arceringen maken zijn werk hyperrealistisch. Landschappen in de Achterhoek en de IJsselstreek vormen de inspiratiebron van zijn werk. Daarnaast maakt hij stadsgezichten, vooral van Zutphen en Amsterdam. Iedere zondag staat Wim van der Meij op de kunstmarkt op het Spui in Amsterdam. Hierdoor kreeg hij vele opdrachten in binnen- en buitenland, zoals van Tata Steel en Wolters Kluwer.

Over de workshop

Tijdens de workshop krijgen deelnemers een geprepareerd etsplaatje van 8 x 6 cm om met een etsnaald in te tekenen. Het plaatje gaat vervolgens in het etswater (verdund salpeterzuur) om te etsen, waarna er één of twee afdrukken gemaakt kunnen worden.

Het plaatje en de afdrukken krijgen deelnemers mee naar huis. Het is goed om van tevoren een ontwerpje te maken als houvast voor het tekenen op de plaat. Er is slechts plaats voor acht personen bij de workshop. Aanmelden voor de workshop kan via de website van de Koppelkerk. De workshop begint om 13.30 uur. Van tevoren of nadien is er de mogelijkheid om de expositie te bezoeken.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 4 september

Tijd: 13.30 uur

Kosten: € 30,- incl. entree expositie

Aanmelden: www.koppelkerk.nl



Wim van der Meij – Sporen : foto PR Workshop van meester-etser Wim van der Meij – foto PR