Workshop voor kinderen bij de Koppelkerk

BREDEVOORT – Als onderdeel van het nevenprogramma van de tentoonstelling ‘Insider Art’ organiseert de Koppelkerk op zondagmiddag een workshop voor kinderen van 6 t/m 13 jaar, geïnspireerd op het werk van kunstenaar Wim Izaks. Deze en het werk van elf andere kunstenaars, die allen kamp(t)en met psychische problemen, zijn momenteel te zien in de Koppelkerk.

Wim Izaks

Zondagmiddag 28 november vindt de workshop ‘Wim Izaks’ plaats in de Koppelkerk. De workshop staat in het teken van het expressionistische werk van kunstenaar Wim Izaks. Izaks, geboren in Eibergen, was een veelbelovend kunstenaar met een enorme drang om werk te maken. In iets meer dan een decennium heeft hij een enorm aantal schilderijen en ontelbare werken op papier, hout, foto’s, stukjes schilderdoek, klei en schuurpapier gemaakt.

Geïnspireerd op het werk van Wim Izaks gaan de kinderen zelf een verhaal maken op schuurpapier. Impulsief, zonder na te denken, uitbundig worden er kleurrijke composities gemaakt. De workshop kost € 5,- per kind en duurt zo’n 60 minuten. Er is plaats voor acht kinderen en het reserveren van een plek is noodzakelijk.

De workshop begint met een bezoek aan de tentoonstelling en een korte introductie.

Ouders, opa’s en oma’s zijn ook welkom, zij kunnen een bezoek brengen aan de tentoonstelling en na afloop genieten van een kop koffie of thee in het gezellige boekencafé. Zij betalen de reguliere entreeprijs van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 28 november28

Aanvang: 13.30 uur

Entree workshop: € 5,- incl. glas ranja

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie thee (voor volwassenen); t/m 18 jaar gratis entree

Reserveren: www.koppelkerk.nl

