Yori Swart live in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Zaterdag 17 oktober treedt de Nederlandse singer-songwriter Yori Swart op in de Koppelkerk. Yori staat bekend om haar warme soulvolle stem en haar unieke manier van gitaar spelen. Haar muziek is een blend van pop, blues en country in een zeldzame finger-picking stijl. Afgelopen februari kwam haar nieuwste plaat – de EP ‘Live Sessions’ – die ze opnam op de plek waar ze zich het meest thuis voelt: het podium.

De mensen die in de muziekgeschiedenis onthouden worden, zijn altijd de artiesten die net niet helemaal in een hokje passen. Yori is zo’n artiest in de buitencategorie die we ‘apart’ noemen. Ongrijpbaar, maar wel in het bezit van de sleutel naar het hart van de luisteraar. Waar eerdere albums en EP’s van Yori zorgvuldig samengestelde studiokunstwerkjes zijn, is ditmaal het specifieke live-gevoel van een Yori-optreden de rode draad. Het ongrijpbare gevoel waarmee het aanwezige publiek iedere show weer volledig wordt ingepakt. “Op het podium durf ik mezelf steeds meer te geven en steeds een beetje opener te zijn”, aldus Yori. “Dat kan eng zijn, maar alleen met compromisloze eerlijkheid raak je het publiek écht. Sweet Summer Rain is bijvoorbeeld typisch zo’n nummer dat live tot leven komt, dat vanaf het podium zijn weg naar het hart van de luisteraar vindt. Daarom breng ik het nu op deze manier uit.”

De EP Live Sessions is deels opgenomen tijdens de show in Paradiso die Yori deed met Ilse DeLange en deels in bijzondere locaties zoals The Church in Wijdenes. Het zijn vier verschillende nummers waarin het plezier en de energie de ze samen met haar band op het podium heeft goed te horen is. Het is de opvolger van het in 2017 verschenen album September. Waar daarop muzikale uitersten werden verkend, gedreven door samenwerkingen met onder meer Fink en Thomas Dybdahl, keert Sweet Summer Rain terug naar de basis. “Mijn belangrijkste drijfveer blijft dat ik verhalen wil vertellen en mezelf daarin wil blijven ontwikkelen. In mijn composities probeer ik de melodieën en de gitaar partijen te vlechten, als een soort kunstwerkjes. Mijn uitdaging is altijd dat de zang niet zonder de gitaar kan en andersom. In een studio ik zit te vaak vast in mijn hoofd, op het podium ben ik vrij en dat gevoel heb ik willen vangen op Live Sessions. ”

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 17 oktober

Tijd: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: vanaf € 15,- per persoon (bij een duoticket)

Reserveren: www.koppelkerk.nl