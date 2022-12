Zangeres Hebe laat in de Koppelkerk haar verschillende stemmen horen

BREDEVOORT – Haar muziek is soms dromerig, maar de Amsterdamse singer-songwriter Hebe kan ook verrassend uitbundig uit de hoek komen. Op uitnodiging van de Bredevoortse Koppelkerk laat Hebe op zondagmiddag 18 december horen hoe uiteenlopend haar muzikale spectrum is in de Koppelsessies.

Hebe staat op het podium van de maandelijkse Koppelsessies, die ruim baan geven aan nieuw (Nederlands) talent. Daar hoort deze jonge zangeres met de jazzy stem zeker bij. Ze heeft al twee singles op haar naam staan, een EP en daar kwam ook nog een heel album bij. Die nummers werden ook nog eens aangekleed door sfeervolle video’s, die op haar website (hebeofficial.com) te zien zijn.

De Amsterdamse zangeres wil de verschillende facetten van haar persoonlijkheid in haar muziek vatten. ‘Soms lijken die facetten nogal te botsen,’ zei ze in gesprek met Vrije Geluiden van de VPRO. ‘Ik kan naar binnen gekeerd zijn, maar op andere momenten ook uitbundig en uitgelaten.’

In haar groeiende repertoire zoekt Hebe – ze zingt niet alleen, maar speelt ook piano en keyboards – de balans tussen die twee uitersten. ‘In sommige nummers voert melancholie de boventoon, in andere nummers ligt een bruisende kracht.’ Die nummers gaan vaak over de natuur of de liefde.

Hebe is daarom in december goed op haar plek op het podium van de Koppelkerk. De maandelijkse Koppelsessies worden uitgevoerd in het sfeervolle Boekencafé. De sessies zijn kleinschalig, intiem, laagdrempelig. Het concert vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur. Een vrije gift voor de artiest wordt op prijs gesteld.

