Zomerconcert Bredevoort: Callahan Clearwater Revival brengt nostalgische rockklassiekers

BREDEVOORT – Op zondag 17 augustus klinkt er weer livemuziek op ’t Zand in Bredevoort. Tijdens het zomerconcert neemt de band Callahan Clearwater Revival het publiek mee terug naar de tijd van de onvervalste Roots en Swamp Rock, met hits van niemand minder dan Creedence Clearwater Revival.

Met klassiekers als Fortunate Son, Suzie Q, Born On The Bayou, Bad Moon Rising, Hey Tonight en Down On The Corner brengt de band een ode aan de legendarische Amerikaanse rockgroep. Sluit je ogen en je waant je even bij een optreden van John Fogerty en zijn mannen.

De muziek wordt met overtuiging gebracht door vier rasechte Achterhoekse muzikanten:

Jan Willem Lichtenberg – zang en gitaar

Leon Huitink – drums

Marc Schenk – gitaar

Erikjan Luiten – bas

Het optreden duurt van 12.00 tot 14.00 uur en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Let op: de zomerconcerten in Bredevoort gaan alleen door bij goed terrasweer. Bij regen of kou wordt het concert afgelast. Kijk bij twijfel op www.bredevoort.nu of op de Facebookpagina van Zomerconcerten Bredevoort.

Meer informatie over de band: www.mrcallahan.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in