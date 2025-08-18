Zomerconcert Bredevoort met The Sec op 24 augustus

BREDEVOORT – Op zondag 24 augustus staat er weer een zomerconcert gepland in Bredevoort. Dit keer verzorgt de formatie The Sec een optreden op het terras, waarbij het publiek wordt meegenomen op een muzikale reis langs klassiekers en eigen werk.

The Sec is een (semi)akoestische band bestaande uit vier heren en een dame. De bezetting bestaat uit twee akoestische gitaren, een akoestische bas, zang, percussie en een ‘slap-top’ cajon. De muzikanten zijn afkomstig uit bands als According to Mary, Endymaeria, R U Ready en Pebbles and the BamBams. Naast kwaliteit draait het bij de band vooral om vriendschap en plezier, iets wat duidelijk van het podium afstraalt.

Tijdens het optreden brengt de band een mix van eigen werk en akoestische versies van bekende nummers uit de jaren ’70 en ’80 tot nu. Op het repertoire staan onder meer songs van The Rolling Stones, CCR, Neil Young, Queen, Janis Joplin, Johnny Cash, Shocking Blue, Bryan Adams en The Animals. Alles in een eigen, herkenbaar “The Sec-jasje”.

De vaste bezetting bestaat uit Peter Jansen (bas), Roland van Wijk (gitaar/zang), Marion van Wijk (zang/percussie), Ronnie ten Vregelaar (slap-top cajon) en Boi Duthler (gitaar). Mark Kupers is vaste invaldrummer.

Het zomerconcert vindt plaats van 12.00 tot 14.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. De concerten gaan alleen door bij goed terrasweer. Bij twijfel kan de actuele informatie worden geraadpleegd via www.bredevoort.nu en Facebookpagina Zomerconcerten Bredevoort.

Iedereen is van harte welkom om te genieten van deze muzikale zondagmiddag in Bredevoort.

