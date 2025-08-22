Zomerconcert in Bredevoort: Plan B sluit reeks af op 31 augustus

BREDEVOORT – Op zaterdag 31 augustus wordt de reeks Zomerconcerten in Bredevoort afgesloten met een optreden van de band Plan B. Van 12.00 tot 14.00 uur brengt de formatie een veelzijdig programma, variërend van stevige rock tot intieme akoestische nummers.

Plan B staat bekend om hun mix van meerdere zangers en zangeressen, wat zorgt voor een dynamische en verrassende show. Met een herkenbare Achterhoekse flair weet de band een breed publiek te raken. De middag eindigt feestelijk, met bekende meezingers waarmee de zomer muzikaal wordt uitgezwaaid.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 31 augustus

Tijd: 12.00 – 14.00 uur

Locatie: Bredevoort (gemeente Aalten)

Toegang: gratis, vrije gift welkom

Let op: de concerten gaan alleen door bij goed terrasweer. Bij regen of kou wordt het optreden afgelast.

Voor actuele informatie en eventuele wijzigingen: www.bredevoort.nu of via Facebook Zomerconcerten Bredevoort.

