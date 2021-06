Deel dit bericht













BREDEVOORT – Op zaterdagavond 3 juli geven beeldend kunstenaar Rinke Nijburg en theoloog en filosoof Kees Meijlink een duo-lezing over wijlen Henk Visser (1952-2019) in de Koppelkerk. Beiden waren goede vrienden van Henk Visser en blikken terug op zijn leven en werk. De lezing sluit aan bij de solo-expositie ‘Zonder verbeelding is er niets’ van Henk Visser die momenteel in de Koppelkerk te zien is.

Het verlangen naar mystiek

Na vertoning van de korte NPO-documentaire ‘Alles wat gezegd moet worden’ van Pelle Nijburg over de wording van de expositie ‘Zonder verbeelding is er niets’, zal beeldend kunstenaar Rinke Nijburg vertellen over het leven en werk van zijn goede vriend Henk Visser. Samen bezochten zij de Kunstacademie in Arnhem. Beide vrienden vonden elkaar in hun gedeelde verlangen naar mystiek en religiositeit. Nijburg vertelt over de synchrone existentiële zoektocht die zij aangingen in hun levens, die bij beiden was gericht op een verzoening met henzelf, de ander en de kosmos. Daarnaast zal hij meer vertellen over de techniek die Henk Visser gebruikte voor zijn (digitale) collages.

Inspiratiebron William Blake

Theoloog en filosoof Kees Meijlink was tevens een goede vriend van Henk Visser. Beiden deelden een grote fascinatie voor het werk en het gedachtegoed van dichter en schilder William Blake (1757-1827), een fascinatie die ook gedeeld wordt door Nijburg. Blake is een vreemde eend in de bijt die kunstgeschiedenis heet. Hij was een buitenstaander en is nog steeds een lastig te doorgronden kunstenaar. Hij zag zichzelf als dichter graag in het gezelschap van Shakespeare en Milton, als schilder toch wel als gelijke van Michelangelo en Rafael. Hij noemde zichzelf een profeet en een ziener.

De Verbeelding en het Innerlijk Oog

Blake was ervan overtuigd, dat de werkelijkheid bezield was en dat de zintuigen veel te beperkt waren om de wereld te doorgronden. Dat doorgronden kon niet zonder de Verbeelding (Imagination) en kijken met het Innerlijk Oog (the Inner Eye). Het bracht hem tot één van de vele beroemde aforismen, die van hem zijn overgeleverd: “If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is: Infinite” (“Als de deuren van waarneming zouden worden gereinigd, zou alles verschijnen zoals het is: Oneindig”). Aldous Huxley vernoemde er zijn boek naar, Jim Morrison zijn band.

Henk Visser was een groot liefhebber van het werk van William Blake en het was ongetwijfeld een grote bron van inspiratie bij het maken van zijn eigen werk. Visser was met name zeer onder de indruk van Blakes ‘The marriage of heaven and hell’. Dat werk zal in de lezing centraal staan.

Kees Meijlink studeerde theologie en filosofie, werkte als docent filosofie en kritisch denken en publiceerde boeken over ‘filosofie van het onderwijs’ en ‘kritisch denken’. Dit jaar verschijnt zijn boek over William Blake. Met Henk Visser heeft hij uitgebreid en over lange tijd gesprekken gevoerd over kunst en filosofie. Daarbij kwam William Blake vaak voorbij.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 3 juli

Aanvang: 20.00 uur (inloop: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 (excl. ticketkosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl