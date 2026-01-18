Breed theateraanbod tijdens Nationaal Theaterweekend bij Amphion

DOETINCHEM – Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 januari doet Amphion Theater mee aan het Nationaal Theaterweekend. Tijdens dit landelijke weekend openen theaters in heel Nederland hun deuren met voorstellingen voor een vaste lage entreeprijs van maximaal tien euro. Doel is om een breed publiek kennis te laten maken met de veelzijdigheid van theater.

Amphion programmeert verspreid over het weekend een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Op vrijdagavond staan muziek en familie-entertainment centraal, met het Franse chansonprogramma Une Belle Histoire 3 van Gerard Alderliefste en de familievoorstelling De Tijdreiziger van illusionist Nigel Otermans.

Zaterdag draait om livemuziek. De band Ocobar brengt een tribute aan het repertoire van Eric Clapton. Daarnaast verandert de Flexfamily Zaal tijdens Pop Sessions Live in een poppodium, waar drie lokale bands optreden in een festivalachtige setting.

Op zondag is er aandacht voor zowel gezinnen als cabaretliefhebbers. De Gele Duikmachine is een muzikale familievoorstelling waarin kinderen en (groot)ouders kennismaken met de muziek van The Beatles in een kindvriendelijke Nederlandse vertaling. Later op de dag volgt de Matinee van de Gulle Lach, met korte optredens van meerdere cabaretiers die later dit seizoen met volledige programma’s terugkeren in Amphion.

Het Nationaal Theaterweekend vindt gelijktijdig plaats in theaters door heel Nederland en wil theater laagdrempelig en toegankelijk maken.

