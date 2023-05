Breedenbroek en Bocholt openen hun grenstuinen op Moederdag

BREEDENBROEK / BOCHOLT(D) – Op zondag 14 mei openen Landschapstuin ´t Meihuus in Breedenbroek en Gut Heidefeld in Bocholt, Duitsland, hun poorten van 11:00 tot 17:00 uur. Deze grenstuinen liggen zo ver uit elkaar dat je ze in een dag op de fiets kunt bezoeken.

Landschapstuin ´t Meihuus is een zeer gevarieerde grote landschapstuin gelegen rondom een oude Gelderse boerderij. Naast de lange oprijlaan ligt een weelderige wilde bloemenweide, een klein loofbos en een grote paddenpoel. Rondom de boerderij liggen een prairietuin, groentetuin, boomgaard, rozentuin en vijver. Verderop liggen vele grote borders, de heestertuin en een beeldbepalende eeuwen oude eikenboom. De tuin ligt in een kenmerkend coulissenlandschap van de Achterhoek. In 2019 is de tuin door G&B gekozen tot de beste levende tuin van Nederland. De entree bedraagt €4,00.

Gut Heidefeld heeft het ontwerp van het hele park gebaseerd op de prachtige Engelse tuinen en parken van de 19e eeuw. Het park is verdeeld in de gebieden: bostuin, rododendrongang, theehuis, watertuin, winterwandeling, zomerkruidentuin, prairietuin en orangerie. Er zijn zitplaatsen beschikbaar en koffie en gebak worden aangeboden in de privé-tuin. De entreeprijs van €3,00 gaat terug in het onderhoud van het park.

Op deze Moederdag kunnen muziekliefhebbers zich verheugen op muzikaal entertainment in de voormalige “Tenne (dorsvloer)” op Gut Heidefeld van 15.00 tot 16.30 uur met pianospel (Dhr. Koos Tiggelaar) en viool (Johannes Hannemann). De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht. Dit kan via tel. +49-2871-2749115 of per e-mail: cafe@gutheidefeld.de.

Beide tuinen/parken zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.

