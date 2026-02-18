Breinbieb en digitale veiligheid bij Alzheimer Trefpunt
De bijeenkomst vindt plaats in Cultureel Centrum Den Diek (ingang Hamelandhal), Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. De inloop start om 19.30 uur met koffie en thee. Het programma duurt van 20.00 tot 21.30 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig.
Digitale criminaliteit uitgelegd
Elke dag worden duizenden Nederlanders slachtoffer van digitale oplichting. Denk aan phishingmails, WhatsApp-fraude, identiteitsfraude, ransomware of hacken. Vooral kwetsbare ouderen lopen risico.
Gastspreker Lieke Ruesink van Bibliotheek Oost Achterhoek legt uit hoe digitale criminelen te werk gaan en hoe u signalen herkent. Ook geeft zij praktische tips om uzelf en uw naasten beter te beschermen.
Ontmoeting en informatie
Het Alzheimer Trefpunt biedt naast informatie ook ruimte voor vragen, het delen van ervaringen en onderling contact. De avonden zijn laagdrempelig en bedoeld als steunpunt voor iedereen die met dementie te maken heeft.
Meer informatie is te vinden via de regio Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland:
www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland
Of telefonisch via 06 – 1351 4411.
