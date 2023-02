Verkoop van stationsgebouw Vorden aan Chocolaterie Magdalena gaat niet door 

VORDEN – De afgelopen tijd zochten de gemeente Bronckhorst en Chocolaterie Magdalena samen naar mogelijkheden om het voormalig stationsgebouw in Vorden in oude glorie te herstellen. Chocolaterie Magdalena wilde het gebouw van de gemeente kopen en na een grondige restauratie exploiteren als chocolaterie en als woonhuis gebruiken. Beide partijen hebben uiteindelijk moeten besluiten dat dit door de huidige stijging van bouwkosten en hypotheekrente niet meer mogelijk is.

Teleurstelling voor beide partijen

In de afgelopen jaren zijn gezamenlijk allerlei voorbereidingen getroffen voor de restauratie en verbouwing. Zo is er een omgevingsvergunning afgegeven en een uitgebreid flora en fauna onderzoek gedaan. Nu de nodige bouw- en projectvoorbereidingen klaar zijn, gooien de gestegen bouwkosten (loon- en materiaalkosten) en de fors gestegen hypotheekrente roet in het eten. Door de hoge inflatie zijn de financiële risico’s in korte tijd sterk toegenomen. Daarom is in goed overleg met de gemeente besloten om de verkoop van het stationsgebouw aan de Chocolaterie niet door te laten gaan.

Monumentale pand in ere herstellen

Dit betekent dat de gemeente Bronckhorst eigenaar blijft van het pand. Ze beraadt zich nu op de nieuwe situatie. Wethouder Wilko Pelgrom: “Doel blijft om het monumentale pand in ere te herstellen en om het een duurzame nieuwe functie te geven. Daar gaan we bij de gemeente mee aan de slag.”

Passie voor chocolade-ambacht voortzetten

Eigenaar Michael Bink: “Nu de verhuizing van onze Chocolaterie naar het stationsgebouw niet doorgaat ontstaat er ook voor ons een nieuwe situatie met nieuwe mogelijkheden. Wij zijn van plan in de gemeente Bronckhorst te blijven. Daar zullen wij met opgeheven hoofd verder gaan met onze passie voor het chocolade-ambacht. We hebben er immers alles aan

