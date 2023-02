Loop dagje mee met vrouwen in toppositie in Achterhoek

BROCNKHORST – Jonge vrouwelijke studenten uit de Achterhoek tussen de 16 en 21 jaar die het leuk lijkt een dagje mee te lopen met een topvrouw van een bedrijf uit de regio roepen we op zich aan te melden. Samen met haar duiken zij op 8 maart tijdens internationale vrouwendag in haar werk. Geïnteresseerde studentes kunnen zich t/m 22 februari aanmelden via www.bronckhorst.nl/vrouwendag.

In de Achterhoek staan bij verschillende bedrijven vrouwen aan de top. Er zijn meerdere vrouwelijke burgemeesters en wethouders, waaronder burgemeester Marianne Besselink, bij het Graafschap College in Doetinchem is Mirjam Koster voorzitter van het college van bestuur, bij Aviko is Katerina Kempinga site manager, bij BINX Smartility is Leonie Meuwszen directeur Klant en Markt en Petra Breuker is strafrechtspecialist. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop internationaal stil wordt gestaan bij de positie van vrouwen in onze maatschappij. Het is een dag om nog eens extra aandacht te vestigen op de talenten van vrouwen. Voor burgemeester Marianne Besselink en Mirjam Koster van het Graafschap College is Internationale Vrouwendag aanleiding om op deze dag weer een speciale meeloopdag te organiseren. Vrouwelijke leerlingen/studenten uit de regio kunnen een kijkje in de keuken nemen van de werkzaamheden van vrouwen die in topposities werken in de Achterhoek. In totaal doen er ca. 30 topvrouwen mee, waaronder de eerder genoemde vrouwen.

Inspiratie

Burgemeester Besselink: “Verschillende bedrijven in de regio hebben een vrouw aan de top. Voor vrouwelijke studenten kunnen zij een mooie inspiratiebron zijn. Het meelopen geeft hen de kans meer te weten te komen over hoe de vrouwen in hun werk staan, wat hun belangrijkste uitdagingen en drijfveren zijn, hoe hun carrièrepad is verlopen, wat hun achtergrond is etc. Wellicht is het gelijk een kijkje in hun eigen toekomst.”

De dag begint om 08.00 uur met een gezamenlijk ontbijt op ons gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo met alle deelnemers. Na de meeloopdag bij het bedrijf of de organisatie komt iedereen om 17.30 uur weer samen voor een slotbijeenkomst met hapje en een drankje op het Graafschap College. Het is de tweede keer dat de dag georganiseerd wordt door beide initiatiefnemers. De eerste was in 2020. Door corona kon het afgelopen 2 jaar niet doorgaan, maar hun doel is dat de meeloopdag een terugkerend fenomeen wordt.

