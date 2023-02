Nieuwe opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen in Vorden en Hengelo en Hoge Weide in Vorden verlengd

BRONCKHORST – De oorlog in Oekraïne duurt voort. Op dit moment verblijven in Nederland ruim 90.000 vluchtelingen uit het land. In Bronckhorst vangen we ca. 160 Oekraïners op. De Oekraïense vluchtelingen verblijven in zogenoemde particuliere opvang (bij gastgezinnen, dit zijn er bijna 60) en in verschillende tijdelijke gemeentelijke opvanglocaties, verspreid over de verschillende kernen. De verwachting is dat het aantal vluchtelingen uit het land nog toeneemt door de huidige situatie in Oekraïne, hier langer zullen blijven en enkele vluchtelingen van de particuliere opvang naar de gemeentelijke opvang verhuizen. Daarom houden we bestaande gemeentelijke opvanglocaties waar mogelijk langer aan en nemen we nieuwe locaties in gebruik.

Gemeentelijke locaties die we voor de periode van een jaar (op)nieuw in gebruik nemen zijn B&B De Konijnenbult op de Ruurloseweg in Vorden (voor 6 personen) en Vakantiepark Bronckhorst op de Handwijzersdijk in Hengelo (voormalige camping Kom es An). Hier gaat het om 10 chalets voor in totaal 50 mensen. De Hooge Weide in Vorden, waar al langere tijd vluchtelingen uit het land opgevangen, is verlengd als gemeentelijke opvanglocatie voor ca. 30 personen tot en met half augustus 2023.

