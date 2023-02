Opvang jonge asielzoekers De Betteld enkele weken verlengd

BRONCKHORST – Sinds half november vangt de gemeente Bronckhorst tijdelijk een groep van 50 jonge, alleenstaande asielzoekers (van 13 tot 18 jaar) op in een groepsaccommodatie op De Betteld in Zelhem. Het gaat om een tijdelijke opvang vanwege de opvangcrisis in ons land. Zij volgen een dagprogramma en de opvang verloopt goed.

Afgesproken was dat de opvang tot medio maart zou duren en de groep daarna naar een permanentere huisvesting zou gaan. Het COA heeft nog steeds een tekort aan opvangplekken en zoekt vooral opvangplekken voor een langere periode. In de afgelopen maanden werd duidelijk dat de gemeente Berkelland een dergelijke opvangplek gaat bieden, waar de jongeren uit Zelhem terecht kunnen. Om de overgang hiernaartoe te kunnen realiseren, heeft het COA De Betteld en ons gevraagd of het verblijf in De Betteld t/m 20 april 2023 verlengd kan worden. Hiermee stemden De Betteld en wij in. De afgelopen tijd is in alle harmonie verlopen en we willen de jongeren zoveel mogelijk stabiliteit bieden.

Omwonenden zijn erover door ons geïnformeerd.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl