13 plekken voor laadpaal voor elektrische auto’s gekozen, verspreid over Bronckhorst

BRONCKHORST – Op onze oproep in februari om 13 goede locaties door te geven voor laadpalen voor elektrische auto’s in de gemeente kwamen bijna 200 reacties binnen, via onze site en socials. Uit de reacties hebben we de volgende plekken gekozen, verspreid over Bronckhorst:

• Hengelo – Geitenweide

• Hengelo – Spalstraat / Kastanjelaan

• Hengelo – TOP

• Vorden – Station

• Vorden – Zwembad

• Wichmond – Baron van der Heijdenlaan

• Wichmond – S.V. Socci

• Bronkhorst – eerste parkeerplaats aan de Onderstraat

• Hoog-Keppel – parkeerplaats Burgemeester van Panhuysbrink

• Kranenburg – de Banenkamp

• Toldijk – Russerweg

• Velswijk – Boomgaard

• Zelhem – Sporthal de Pol

Deze plekken passen bij de voorwaarden die we stelden. De palen zijn bedoeld voor:

• openbare plekken waar veel recreanten/toeristen komen

• drukke(re) openbare parkeerplaatsen in wijken waar verschillende bewoners elektrische auto’s hebben en/of in de nabije toekomst naar verwachting steeds meer elektrische auto’s komen.

Veel plekken werden meerdere keren genoemd. Een aantal is gehonoreerd zoals sporthal de Pol in Zelhem en de TOP in Hengelo. Een aantal plekken is niet gehonoreerd, omdat hier al een paal gepland stond of deze parkeerplaats niet van de gemeente is. Andere plekken konden we nu niet doen, omdat we een keuze moesten maken uit de vele reacties. Deze kunnen wellicht volgend jaar aan de beurt komen. We kunnen de komende tijd namelijk elk jaar 13 openbare laadpalen plaatsen. Vattenfall InCharge plaatst dit jaar de 13 palen voor ons. Op www.bronckhorst.nl/laadpaal staan de locaties van de openbare laadpalen die we nu in Bronckhorst al hebben en ook de locaties van de nieuwe palen.

In Bronckhorst komen steeds meer laadpalen voor elektrische auto’s. Via onze website (www.bronckhorst.nl/laadpaal) kunnen inwoners en ondernemers openbare laadpalen aanvragen voor in hun buurt (binnen 200 m. van hun woning of bedrijf) als zij een elektrische auto hebben, maar geen eigen oprit. Hier kunnen zijzelf en buurtbewoners dan gebruik van maken.

