Afscheidsreceptie Evert Blaauw als wethouder Bronckhorst op 5 maart

BRONCKHORST – Op 5 maart a.s. vindt de afscheidsreceptie plaats van Evert Blaauw als wethouder van Bronckhorst. De bijeenkomst is van 16.30 tot 18.00 uur in het gemeentehuis in Hengelo. Belangstellenden zijn van harte welkom om hem persoonlijk de hand te schudden.

Hans Puijk volgt Evert Blaauw op als wethouder Zorg en Welzijn, na de vorming van de nieuwe coalitie in Bronckhorst afgelopen week.

Evert Blaauw was sinds 2018 wethouder Zorg en Welzijn namens GBB, de partij die hij in 2009 oprichtte. Hij wilde met deze lokale politieke partij van grotere betekenis zijn voor de samenleving. Onder zijn leiderschap werd GBB in 2022 de grootste partij van Bronckhorst. De zorg en het welzijn van de inwoners lagen hem na aan het hart, en hij is trots dat hij zich hier de afgelopen jaren voor heeft kunnen inzetten.

Evert Blaauw: “Ik ben blij dat ik de afgelopen periode onder andere heb kunnen bijdragen aan de oprichting van dorpskamers in Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem, warme trefpunten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Datzelfde geldt voor de vele sport- en leefbaarheidsinitiatieven die vanuit de samenleving zijn ingediend en nu worden gerealiseerd.”

Voor zijn wethouderschap bekleedde Blaauw diverse functies in het bedrijfsleven en bij de overheid, en was hij ondernemer. Hij is 70 jaar en gaat nu samen met zijn gezin en dierbaren genieten van zijn pensioen, al blijft hij graag maatschappelijk betrokken in zijn omgeving.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om op 5 maart persoonlijk afscheid van hem te nemen. De receptie vindt plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst, Elderinkweg 2 in Hengelo (Gld).

Aanmelden kan tot 3 maart via www.bronckhorst.nl/afscheid.

