Bronckhorst reikt Ondernemersprijzen

BRONCKHORST – Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Bronckhorst. Ze zorgen voor de werkgelegenheid van inwoners, maar dragen ook in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de kernen. Door bijvoorbeeld sponsoring van diverse activiteiten en sportverenigingen. Wethouder Antoon Peppelman van Economie, werk en inkomen: “De gemeente wil graag haar waardering uitspreken voor de ondernemers in Bronckhorst. Daarom organiseren we dit jaar voor het eerst, samen met een werkgroep van enkele ondernemers, de uitreiking van de Ondernemer van het Jaar prijs. Ook is er een Startersprijs en Publieksprijs.” Deze week maakte de jury bekend wie de genomineerden zijn voor de categorieën Ondernemer en Starter van het jaar:



Categorie Ondernemer van het jaar

Distilleerderij ‘De Bronckhorst’ in Zelhem

Bouwcenter HCI in Hengelo

Takkenkamp Groep in Zelhem

Zorgboerderij MAROPE in Vorden

Bungalow-recreatiepark Wolferswoud in Zelhem



Categorie Starter van het jaar

Nutri Worm in Hengelo

Wondere Wereld in Vorden

Zwembad ‘De Brink’ in Zelhem

De bekendmaking van de winnaars in de 3 categorieën is tijdens een feestelijke bijeenkomst op 9 november bij De Gouden Karper in Hummelo. De prijs voor de winnaars bestaat uit een fraaie bokaal en een geldbedrag om een bedrijfsfilm te laten maken.

Wie de winnaar wordt van de prijzen Ondernemer van het jaar en Starter van het jaar bepaalt een deskundige jury, gevormd door mevrouw Elbertsen (VNO-NCW), mevrouw Rouwen (raadslid), oud-ondernemers de heren Hollak en Herwers, ondernemers de heren Koster en Tiggeloven en wethouder Peppelman. Zij doen dit op basis van een aantal criteria. Onder meer aanpak, toekomstvisie en missie, financiële gezondheid van het bedrijf, omgang met personeel, bijdrage aan werkgelegenheid, leiderschap van de ondernemer, public relations en waarin zijn de ondernemer en het bedrijf onderscheidend. Na de zomer brengt de jury de ondernemers een bezoek om aan de hand van de criteria een compleet inzicht te krijgen in de bedrijven.

Bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen zijn gevraagd kandidaten aan te melden voor de Ondernemer van het jaar en Starter van het jaar.

Inwoners bepalen winnaar Publiekprijs

De winnaar van de Publieksprijs wordt bepaald door inwoners! Wij vroegen inwoners mee te doen door de ondernemer (bedrijf moet gevestigd zijn in Bronckhorst) waarvan zij vinden dat die in het zonnetje gezet moet worden aan te melden voor de Publieksprijs. Zij konden hun favorieten tot 30 juni aanmelden. We kregen 11 aanmeldingen voor deze prijs. Later deze zomer volgt hierover meer informatie en wordt bekend hoe inwoners via een stemronde kunnen bepalen wie hun favoriet is en de uiteindelijke winnaar van de Publieksprijs wordt.

