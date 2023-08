Bronckhorst reikt Ondernemersprijzen uit op 8 november

BRONCKHORST – Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Bronckhorst. Ze zorgen voor de werkgelegenheid van inwoners, maar dragen ook in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de kernen. Door bijvoorbeeld sponsoring van diverse activiteiten en sportverenigingen. Wethouder Antoon Peppelman van Economie, werk en inkomen: “We willen graag onze waardering uitspreken voor de ondernemers in Bronckhorst. Daarom organiseren we dit jaar wederom, samen met een werkgroep van enkele ondernemers, de uitreiking van de Ondernemer van het Jaar prijs. Ook is er een Startersprijs en Publieksprijs.” Deze week maakte de jury bekend wie alle genomineerden zijn voor de categorieën Ondernemer en Starter van het jaar en de Publiekspijs. Voor deze laatste konden inwoners hun favoriete ondernemer aanmelden.

In willekeurige volgorde:

Ondernemer van het Jaar

Rometron in Steenderen, wereldwijd opererende ontwikkelaar van technologie voor selectieve onkruidbestrijding

PB International in Zelhem, internationaal producent van ultrafiltratie modules en systemen om waterleidingnetten en tappunten van schoon en veilig water te voorzien

1Voud Werken & Gezondheid in Vorden, allround arbodienstverlener voor midden- en klein bedrijf

Discus Molenkamp in Zelhem, vernieuwende en actieve dierenspeciaalzaak

Starter van het Jaar

Eet- en drinkpodium Bosloods 1873 in Vorden

Italiaans restaurant Pipa in Hengelo

IJzerwarenspeciaalzaak Enorm Arendsen in Hengelo

Publieksprijs

Boek- en tijdschriften (en meer) handel ReadShop in Zelhem

Hoveniersbedrijf AV Hovenier in Hoog-Keppel

Modezaak Puur Fashion in Zelhem

Boeren Label webshop / Modern Hippy Campsite in Toldijk

De bekendmaking van de winnaars in de 3 categorieën is tijdens een feestelijke bijeenkomst voor het bedrijfsleven op 8 november bij zaal Den Bremer in Toldijk. De prijs voor de winnaars bestaat uit onder andere een fraaie bokaal en een geldbedrag voor een activiteit.

Wie de winnaar wordt van de prijzen Ondernemer van het jaar en Starter van het jaar bepaalt een deskundige jury, gevormd door de heer Robin Koster van onderzoeksbureau Moventem (voorzitter), de heer Tiecken (raadslid), oud-ondernemers de heren Hollak sr. en Herwers sr., ondernemers de heer Tiggeloven en mevrouw Takkenkamp. Zij doen dit op basis van een aantal criteria. Onder meer aanpak, toekomstvisie en missie, financiële gezondheid van het bedrijf, omgang met personeel, bijdrage aan werkgelegenheid, leiderschap van de ondernemer, public relations en waarin zijn de ondernemer en het bedrijf onderscheidend. Na de zomer brengt de jury de ondernemers een bezoek om aan de hand van de criteria een compleet inzicht te krijgen in de bedrijven.

Bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen zijn gevraagd kandidaten aan te melden voor de Ondernemer van het jaar en Starter van het jaar.

Inwoners bepalen winnaar Publiekprijs

De winnaar van de Publieksprijs wordt bepaald door inwoners! Wij vroegen inwoners mee te doen door de ondernemer (bedrijf moet gevestigd zijn in Bronckhorst) waarvan zij vinden dat die in het zonnetje gezet moet worden aan te melden voor de Publieksprijs. Zij konden hun

favorieten tot 30 juni aanmelden. Uit de aanmeldingen selecteerden we de genomineerden op basis van de aangeleverde motivering en spreiding over verschillende sectoren en de gemeente. Begin oktober volgt meer informatie over hoe inwoners via een stemronde kunnen bepalen wie hun favoriet is van de vier voor deze prijs genomineerden en de uiteindelijke winnaar van de Publieksprijs wordt.

De Ondernemersprijzen reikten we vorig jaar voor het eerst uit. Het was een succes met veel enthousiaste aanwezigen tijdens de uitreikingsavond. Daarom is besloten de verkiezing jaarlijks te organsieren. Dit jaar is de tweede keer.

