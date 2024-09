Bronckhorst zoekt nieuwe jeugdburgemeester

De gemeente Bronckhorst zoekt een nieuwe jeugdburgemeester. Kinderen uit groep 7 van de Bronckhorster basisscholen kunnen zich opgeven voor deze geweldige kans, als het hen leuk lijkt om een jaar lang alle kinderen van Bronckhorst te vertegenwoordigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en binnen de gemeente. Andere criteria zijn dat ze het leuk vinden om mensen te ontmoeten en hun mening te geven. Burgemeester Marja van der Tas: “Dit is een mooie manier om kinderen bij de gemeente en de politiek te betrekken. Bij een aantal activiteiten die de jeugdburgemeester het komende jaar bijwoont, zullen we samen optrekken.” Op dit moment is Cato de Gelder uit Steenderen de jeugdburgemeester.

Kinderen uit groep 7 kunnen zich tot 27 september aanmelden

Wat gaat de jeugdburgemeester doen?

Hij/zij is, samen met de echte burgemeester, aanwezig bij enkele activiteiten (voor kinderen), zoals de intocht van Sinterklaas, de Nationale Herdenking op 4 mei en de uitreiking van het jeugdlintje.

Hij/zij houdt bij sommige van die activiteiten een korte toespraak.

Kinderen kunnen bij hem/haar terecht als ze ideeën hebben over de gemeente. De jeugdburgemeester kan deze ideeën dan bespreken met de burgemeester.

Hij/zij is bij vragen het aanspreekpunt voor de kinderen uit Bronckhorst.

Wat moet de jeugdburgemeester kunnen?

Het leuk vinden om in de belangstelling te staan

Goed en vlot kunnen spreken

Opkomen voor de belangen van kinderen

Openstaan voor allerlei vragen en opmerkingen

Burgemeester Besselink: “De taak van de jeugdburgemeester is dus best bijzonder. Leuk, maar tegelijk ook wel serieus.”

Tijdsbestek

In Bronckhorst wordt ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester benoemd. Dit jaar zal dat zijn van half oktober 2024 tot november 2025. In dat jaar woont hij/zij ongeveer vijf bijeenkomsten bij en heeft daarnaast enkele gesprekken met de burgemeester, bijvoorbeeld over vragen die bij kinderen leven.

Aanmelden

Kinderen uit Bronckhorst die het leuk lijkt om jeugdburgemeester te worden, kunnen zich aanmelden via een speciaal formulier op www.bronckhorst.nl/jeugdburgemeester. Dit kan tot 27 september 2023.

Jury maakt keuze

Een jury, bestaande uit burgemeester Marja van der Tas, de huidige jeugdburgemeester Cato de Gelder, onze wethouder onderwijs en een jong Bronckhorster raadslid, kiest na een gesprek de nieuwe jeugdburgemeester. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 9 oktober in de middag in het gemeentehuis. De uitslag wordt diezelfde middag bekendgemaakt. De jeugdburgemeester wordt officieel benoemd tijdens de raadsvergadering van 10 oktober en krijgt dan een speciale ambtsketen omgehangen.

De burgemeester heeft aan de basisscholen in Bronckhorst een brief gestuurd voor de kinderen van groep 7 met uitleg. We hopen op mooie aanmeldingen!

Kinderparlement

Bronckhorst heeft ook een kinderparlement. De kinderen die zich opgeven voor het jeugdburgemeesterschap kunnen bij hun aanmelding aangeven of zij, als ze geen jeugdburgemeester worden, zitting willen nemen in het kinderparlement. Tijdens 3 of 4 bijeenkomsten in de periode november 2024-november 2025 kunnen zij, samen met andere kinderen van hun leeftijd, meedenken over onderwerpen zoals jeugdactiviteiten, sport, milieu, enzovoort. Dit gebeurt samen met de jeugdburgemeester en de burgemeester.

