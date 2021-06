Cursus maak je eigen moestuin

Deel dit bericht













BRONCKHORST – Derk Huizinga van ‘Eigen moestuin eigen voorraad’ organiseert in samenwerking met de gemeente Bronckhorst een informatieavond over de cursus ‘moestuin aanleggen en groente en fruit conserveren’ (inmaken). De gemeente hecht veel belang aan het bevorderen van een duurzaam bewustzijn en een gezonde leefstijl. Bij een gezonde leefstijl gaat het niet alleen om sporten en bewegen. Ook gezonde voeding is erg belangrijk.

Informatieavond op 9 juni

Voorafgaand aan de cursus wordt een informatieavond georganiseerd. Deze vindt (buiten) plaats op woensdag 9 juni a.s. om 19.30 uur bij restaurant Keuken van Hackfort, Baakseweg 8 in Vorden. Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over de cursus waarin u leert om uw eigen groente en fruit te verbouwen. En over hoe leuk dat is. Derk Huizinga kan daar alles over vertellen. Bovendien heeft hij zich verdiept in het conserveren van groente en fruit, zodat je ook in de winter nog kunt genieten van de overvloed aan producten in de zomer. Zo hoeft er nooit meer voedsel te worden verspild.

Aanmelden verplicht

Door de coronamaatregelen zijn er slechts 30 plaatsen beschikbaar voor de informatieavond. U moet zich dan ook vooraf aanmelden. Ook voor de cursus kunt u zich al aanmelden. Meldt u zich aan via www.bronckhorst.nl/moestuin Aan het eind van de informatieavond kunt u zich ook nog aanmelden voor de cursus, maar er is slechts plaats voor 20 personen, dus het kan zijn dat de cursus dan al vol is.

Duurzaam bewustzijn en gezonde levensstijl

De gemeente vindt duurzaamheid en gezondheid belangrijk. Daarom kan de gehele cursus worden aangeboden voor € 50,00 per persoon. Dit is inclusief zaaigoed, plantgoed en kookfaciliteiten tijdens de workshops. Een unieke kans om de basisvaardigheden te leren voor je eigen voedselvoorziening!

Opzet cursus

De cursus bestaat uit:

Vijf werkbijeenkomsten moestuin aanleggen in het gemeentelijke moestuincomplex achter de Hoetinkhof in Vorden. De eerste drie werkbijeenkomsten vinden vóór de zomervakantie plaats op 16 juni, 24 juni en 5 juli telkens van 19.00 – 21.30 uur. De vierde bijeenkomst is op 31 augustus ook van 19.00 – 21.30 uur. En de laatste bijeenkomst op zaterdag 2 oktober van 9.30 – 12.00 uur.

Een workshop groente conserveren

Een workshop fruit conserveren

Elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch en een praktische gedeelte.