Deelnemers gezocht voor zwerfvuil ruimen tijdens Landelijke opschoondag

BRONCKHORST – Op 18 maart 2023 is het weer zover: de landelijke opschoondag. In heel Nederland steken vrijwilligers de handen uit de mouwen om zwerfvuil te ruimen. Ook in Bronckhorst doen verschillende vrijwilligersgroepen en de gemeente dit jaar weer mee. Op 11 locaties verspreid over Bronckhorst steken we samen de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Hoe schoner de buurt, hoe meer het uitnodigt om het schoon te houden. En natuurlijk genieten we ook meer van een mooie schone natuur.

Ook meehelpen?

Om van de opschoondag een succes te maken, kunnen we nog steeds vrijwilligers gebruiken. De gemeente zorgt op elke locatie voor de benodigde materialen en het afvoeren van het verzamelde zwerfvuil. Wie nog niet is aangesloten bij een zwerfvuilgroep en graag mee wil helpen is van harte welkom en kan zich voor 15 maart aanmelden op via www.bronckhorst.nl/opschoondag. Wij zorgen dan dat hij/zij in contact wordt gebracht met de vrijwilligersgroep in hun buurt. Samen houden we Bronckhorst schoon.

