Denk mee over sport in de gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST – Sporten, bewegen, mentaal en fysiek fit blijven is erg belangrijk. De gemeente Bronckhorst wil dat dit voor iedereen mogelijk is en blijft. Daarom is een conceptbeweeg- en sportakkoord opgesteld. Op 19 juli aanvang 20.00 uur wordt onder leiding van Achterhoek in Beweging een bijeenkomst in het gemeentehuis gehouden om dit conceptakkoord met clubs, verenigingen en sporters te bespreken.

Concept beweeg- en sportakkoord

Op basis van de inspiratieavonden van afgelopen april is een conceptbeweeg- en sportakkoord gemaakt. Het conceptakkoord is te vinden op: www.bronckhorst.nl/sportagenda Tijdens de bijeenkomst wordt het akkoord verder uitgewerkt en zo nodig aangescherpt. Het is een concept, dus nog niet in beton gegoten, maar een eerste aanzet van waaruit verder gewerkt wordt. Het conceptakkoord bevat drie deelakkoorden waarin de inhoudelijke opbrengsten van de inspiratieavonden zijn verwerkt. Het is de bedoeling dat op 19 juli per deelakkoord een à twee haalbare doelen worden omschreven voor 2022-2023.

Stuurgroep

Tijdens de bijeenkomst op 19 juli worden ook leden geworven voor een nieuw in te stellen stuurgroep. Deze stuurgroep is erg belangrijk omdat zij het sportakkoord bewaakt en hieraan richting geeft. Tijdens de bijeenkomst hoort men meer over het hoe en waarom van de stuurgroep en kan men besluiten hierin wellicht zitting te nemen.

Vervolgtraject

Op 17 juli wordt input opgehaald om het akkoord af te kunnen maken. Dat betekent dat het gesprek aangegaan wordt op basis van de conceptversie die er nu ligt. De verwerking daarvan vindt plaats in de zomermaanden. In september is naar verwachting de afronding met een feestelijke ondertekening.

Reactieformulier

Wilt u komen op 19 juli? Wilt u zich dan aanmelden via het aanmeldformulier op: www.bronckhorst.nl/.lokaalsportakkoord. Ook als u aanvullingen heeft op het akkoord of u wilt bijdragen aan de uitvoering ervan maar u niet naar de vervolgavond op19 juli komt, kunt u dat via het reactieformulier doorgeven.

Lokaal sportakkoord

Het lokaal sportakkoord gaat vooral over samenwerking. Hoe sportclubs en -verenigingen kunnen samenwerken met maatschappelijke partners, welzijnsorganisaties, bedrijven en de gemeente. Zeker in deze coronatijd is de veerkracht van verenigingen danig op de proef gesteld. Hulp en samenwerking dragen bij aan een positieve toekomst. We gaan op zoek naar kansen en energie in de gemeenschap. Én we willen samen nog meer inwoners aan het bewegen en sporten krijgen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Bronckhorsters, in álle levensfasen. We willen afspraken maken en samenwerken zodat we onze ambities voor sporten en bewegen in Bronckhorst waar kunnen maken.