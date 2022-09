Expositie ‘Septemberkunst’ in de Koppelkerk

BREDEVOORT – De laatste twee weekenden van september biedt de Koppelkerk in Bredevoort het podium aan diverse kunstenaars tijdens de kunstmanifestatie Septemberkunst 2022. Voor de zevende keer zal het werk van diverse kunstenaars uit de gemeente Aalten en omstreken te zien zijn.

Door de coronamaatregelen liet de zevende editie even op zich wachten, maar dit jaar wordt de draad van dit tweejaarlijkse evenement weer opgepakt. Zo’n 45 kunstenaars, professionals en gevorderde amateurs, exposeren twee weekenden op verschillende locaties hun kunstwerken. Daarnaast is in de Koppelkerk een centrale expositie, waarin het diverse werk van alle deelnemende kunstenaars wordt getoond. Zo zijn er onder andere schilderijen, foto’s, sculpturen, sieraden en tekeningen te zien.

Gedurende de expositie kunnen bezoekers kennis maken met de diverse kunstenaars en hun werken. Daarnaast zal sneltekenaar Lex Straaijer regelmatig in de Koppelkerk aanwezig zijn om op verzoek en tegen een geringe vergoeding een tekening of portret te maken. De opbrengst hiervan gaat naar het goede doel ‘Plan Nederland’.

Praktische informatie

De Koppelkerk is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De entree van de Koppelkerk bedraagt € 3,-. Dit is inclusief een routeboekje met informatie over de kunstenaars en plattegronden voor de route langs de individuele exposities. De individuele exposities zijn in het weekend van 17-18 en 24-25 september te zien.

