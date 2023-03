Gemeente Bronckhorst organiseert informatieavond over woningbouwlocatie

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst werkt in samenwerking met Bouwbedrijf Bruggink aan de woningbouwlocatie Halle – Tarwestraat. Op 22 maart van 19.30 – 21.00 uur organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in dit woningbouwplan in Zalencentrum Nijhof, Dorpsstraat 11 in Halle. Doel van de bijeenkomst is vertellen welke stappen er de afgelopen maanden zijn gezet, hoe het plan wordt uitgewerkt en een doorkijk te geven in de planning. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: www.bronckhorst.nl/infoavondtarwestraat

Plan Halle – Tarwestraat

Zoals het er nu uit ziet komen er 12 woningen: 4 stuks voor seniorenwoningen en 8 stuks voor starterswoningen.

Bouwen in iedere kern

De gemeente wil dat iedereen in Bronckhorst, jong en oud, goed kan wonen in een betaalbaar en duurzaam huis. In de hele gemeente Bronckhorst zijn er meerdere woningbouwinitiatieven om te zorgen voor extra woningen, waar behoefte aan is.

Bronckhorst stuurt op een woningmarkt waar vraag en aanbod beter in balans zijn.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl