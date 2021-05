Gratis sportactiviteiten voor jongeren

Deel dit bericht













ZELHEM – Eind mei en begin juni organiseren de combinatiefunctionarissen van de gemeente weer drie leuke sportactiviteiten voor jongeren van 11 tot 27 jaar. We bieden jongeren hiermee graag de kans elkaar lekker sportief, maar coronaproof, te kunnen ontmoeten. Deelname is gratis, maar er is beperkt plek en aanmelden is verplicht. Daarom geldt vol=vol.

Programma & aanmelden

Op het programma staan Archery Attack, Bubbelbal en een E-fun Cruisertocht. Voor de activiteiten gelden verschillende leeftijdscategorieën. Bubbelbal is voor jongeren van 11 – 18 jaar, Archery Attack en de E-fun Cruisertocht zijn geschikt voor 16 – 27 jaar. Deelname aan de activiteiten is gratis en ook voor een kleine versnapering wordt gezorgd. Aanmelden voor de activiteiten kan via www.bronckhorst.nl/jeugdactiviteit. Voor vragen kunnen deelnemers contact opnemen met combinatiefunctionaris Karin ten Heggeler via k.tenheggeler@bronckhorst.nl.

28 mei: Archery Attack

Archery Attack is een variant van trefbal en paintball. Gewapend met een handboog en speciale pijlen met een zachte foam uiteinde gaan twee teams de strijd met elkaar aan. Locatie: Zwembad Vorden. Tijd: 18.00 – 20.00 uur.

2 & 3 juni: Bubbelbal

Bubbelbal staat garant voor een middagje hilariteit. Met een grote met lucht gevulde “bubbel” om je heen, wordt een potje voetbal gespeeld en mag je elkaar omver stoten. De bubbel zorgt voor een zachte landing. Locatie: Cruyff Court Hummelo. Tijd: 18.00 – 20.00 uur.

4 juni: E-fun Cruisertocht

De E-fun Cruisertocht voert langs prachtige paden en wegen in onze gemeente. Een E-fun cruiser is een elektrische step waar je vanaf 16 jaar zonder rijbewijs op mag rijden. Meesteppen kan, maar dat hoeft niet. Iedereen bepaalt zo zijn eigen tempo! Locatie: Sporthal De Pol Zelhem, parkeerplaats Tijd: 18.30 – 21.00 uur.